Rolex新款Explorer II回歸大橙針經典設計　與初代探二異中有同

2021年是ROLEX勞力士Explorer II探險家二代（下稱探二）問世的40週年紀念，因此品牌也一如外界預期在今年發表了新世代的探二226570，雖然新探二和上一代216570相比外觀感覺變化不大，但是品牌這次導入他們新世代的32系機芯，被認為有助於再次提升手錶的品質與實戴性。

回顧1971年誕生的Explorer II探二，它的創作初衷延續探一系列而來，為的是要讓常在野外活動、上山下海敢於冒險的人士擁有可靠精準的時間資訊，探二與探一最大的不同在於前者具備進階的兩地時間功能，並以一枚搶眼的大橙針指示兩地時間，同時錶圈的24小時刻度也可以輔助佩戴者判別兩地時間資訊。但其實初代探二搭載的機芯沒有日期快調功能，加上二十四小時指針不像後來幾代可以獨立調校，因此初代大橙針更偏向是日夜顯示針，但無論如何，這樣顯眼的設計已替手錶奠定強烈鮮明的形象。

探二陸續經過16550、16570等型號將大橙針改為僅剩針身是橙色的變化後，好不容易到了2011年第四代216570登場，才又帶回經典的大橙針設計，而這款的設計也就一路延續到第五代的226570，成為我們目前對探二的普遍印象。經過40年並歷經五代傳承後，比較如今的探二和1971年剛問世時的初代，既相似卻又有許多細節上的差異，包括錶徑大小、錶圈和面盤設計等都有明顯的不同，除此之外，其實單就面盤上的兩個細節，也可以反映出40年前後的探二是如何演變的。

1. 大橙針與秒針

初代探二1655的大橙針尾端還有延伸自面盤軸心的黑色部分，因此手錶的橙針針身還有將近1/3是黑色的，相較於現代的226570則是幾乎整枚大橙針的針身都塗成了橙色。此外手錶棒棒糖秒針整體的比例也已經不一樣，目前的秒針體積相對較粗，針尖夜光原點的面積也稍微大一些。

2. 時、分針與時標刻度

1655的時、分指針還是相對樸實的劍針，而到了1988年第二代的16550時，其實就已經把時針改為我們現在熟悉的賓士針設計了，這種指針自此也一路延續到2021年新款226570上。而手錶面盤12點方向的「OYSTER PERPETUAL DATE」和「EXPLORER II」字體也和第一代有點差別，甚至後者也從白色改為橙色，呼應大橙針這個招牌元素。

而同樣屬於面盤細節變化的還有時標和刻度兩部分，如今的226570時標為倒三角形、圓形與矩形等幾何造型交錯，相較於1655較突顯分鐘刻度的設計有強烈的對比。

2021 Explorer II 226570（IG@Rolex）

經過了40年漫長歲月的演進，Explorer II的創作精神一如既往，適合喜愛在戶外探索活動的人士佩帶，但是手錶的外觀則在每一代改款中都會出現一些細微的調整，逐漸累積成我們現在看到226570的樣子，尤其勞力士從第二代的16550大致就已經奠定目前探二的外型基礎，這點從216570過渡到226570更顯得變化不多。這次探二的改款重點還是放在外觀比較看不出來的機芯改朝換代部分，或許有人會希望勞力士可以在新款身上多加一些視覺上的新意與變革，但就品牌的立場而言，保持經典樣貌之餘，持續提供市場更高品質、實用性也更好的產品相形之下可能更重要也更需優先處理才是。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士初代Explorer II和2021新探二比較變化】