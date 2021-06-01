【Tudor】帝舵首推黑魂陶瓷殼　Black Bay Ceramic獲最強認證

對於腕錶黑色永遠都是低調而型格，還記得在2019年的Only Watch，Tudor（帝舵）推出只此一款的Black Bay Ceramic One，在慈善拍賣的加持之下以350,000瑞士法郎成交，唯一一隻相信大家只能遠觀而難以擁有。不過Tudor亦不令大家失望，心心念念之下以此作為靈感終於推出了最新的Black Bay Ceramic，顧名思義當然是同樣選用黑色陶瓷錶殼，除此之外還有至少兩大看點。

Black Bay Ceramic One（圖片來源：Tudor／Only Watch）

首先，41毫米的黑色陶瓷錶殼搭配陶瓷圈，已經令人想馬上擁有，加上新機芯MT5602-1U在透明底蓋下一覽無遺，有著70小時動力儲備，外觀上是與Black Bay Ceramic One非常相似，不過時刻與黑色錶帶上的縫線都以奶油色點綴，配以品牌著名雪花針，型格、神秘、經典一應俱全。

Black Bay Ceramic：獲得大師天文台精密時計認證前，腕錶亦需符合兩個前提條件：腕錶在瑞士製造，且符合瑞士製造標準；機芯必須獲得瑞士官方天文台認證（COSC）。（圖片來源：Tudor）

另一方面，新作獲瑞士官方天文台認證（COSC）之外，亦有瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計（Master Chronometer）認證，後者非常嚴格，走時精準為最重要考量，除了防水性能及動力儲備合符國際標準化組織標準，每日平均走時誤差不得超過5秒之外，再需在15,000高斯的高磁場環境下保持走時精確，在現今世代防磁愈來愈重要，因為日常生活之中實在充斥太多電子產品。原來這項認證向來是與OMEGA合作的，所以在之前除了OMEGA之外就沒有其他品牌擁有過，而Tudor終於進入這極致精確的領域。

Black Bay Ceramic錶帶亦是黑色，皮革與橡膠的合成錶帶背面飾以「雪花」圖案，另有黑色織紋錶帶則飾以奶油色條紋（圖片來源：Tudor）

Black Bay Ceramic的官方定價為$35,500，不過相信反應會相當熾熱，無它的，是品牌首次在市場推出陶瓷錶殼（Only Watch那一枚拍賣款不計），防刮耐用，性能頂級超卓，型格又實用性高，是次品牌帶給錶迷們這份禮物實是驚喜。