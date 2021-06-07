【Hermes】愛馬仕創作宇宙騎士圖案腕錶　呈現20世紀經典動畫氛圍

當第一次把Hermes拿到手上，我以為自己正在看著的，是80年代的某部經典科幻卡通。是《哥布拉》？是《銀河鐵道999》？還是《BTX鋼鐵神兵》？回憶與夢想一下子湧出。

在神秘的星座、星系與星球之間舉行令人屏息的賽馬競技，騎士全速奔馳在宇宙中的蜿蜒軌道上。(圖片提供：Hermes)

Arceau系列腕錶最新推出全新作品，將微繪藝術呈現在砂金石與粉紅蛋白石錶盤上，並被置入全新的夢幻場景並展現專業工藝。

以微繪工藝展現在砂金石或粉紅蛋白石錶盤上，工藝需要極致的細心，對色彩的高敏銳度與感受，才能駕馭並賦予生命於調色盤上的每一種顏色。(圖片提供：Hermes)

插畫家Ugo Bienvenu說他的靈感來源，是20世紀美國超級英雄漫畫。為了把我們帶進一個滿布未來想像與色彩繽紛的宇宙中，他設計出太空賽馬（Space Derby） 絲巾圖案，創造出充滿魅力的宇宙騎士隊伍。在神秘的星座、星系與星球之間舉行令人屏息的賽馬競技，騎士全速奔馳在宇宙中的蜿蜒軌道上。

透過筆刷連續多次的精心繪畫並放入窯中烘乾，將光影層次栩栩如生地呈現。(圖片提供：Hermes)

此場景以微繪工藝展現在砂金石或粉紅蛋白石錶盤上，工藝需要極致的細心，對色彩的高敏銳度與感受，才能駕馭並賦予生命於調色盤上的每一種顏色，創造出細微差異、對比和獨特細節。透過筆刷連續多次的精心繪畫並放入窯中烘乾，將光影層次栩栩如生地呈現。

第二款以白金製成，鑲嵌鑽石，在朱紅色行星背景中顯示著月相。(圖片提供：Hermes)

兩款限量腕錶重新詮釋了太空賽馬絲巾的原創設計。第一款以白金和砂金石製成，展現一位騎士與他的空氣動力學馬車，由一匹身著盔甲的千里良駒拉著，在熠熠星光下風馳電掣前進。第二款以白金製成，鑲嵌鑽石，在朱紅色行星背景中顯示著月相，同時，如火燄般髮型的騎士，手握馬車韁繩全速奔馳。兩個款式均裝載愛馬仕自製的自動上鍊機械機芯，並搭配與錶盤顏色相呼應的深海藍色或仿舊粉紅色短吻鱷魚皮錶帶。皮錶帶均是在愛馬仕鐘錶工坊中，以孕育於品牌的精湛工藝技術縫製而成。