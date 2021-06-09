【Panerai】Luminor新作首度裝上精鋼錶鍊　經典護冠錶橋成絕配

Panerai最受歡迎的Luminor系列特色在於其護冠錶橋，作為粉絲的你，又是否知道原來他們之前從來都未曾在系列上裝上精鋼錶鍊？

錶鍊造型靈感正是源自於Panerai的錶冠護橋裝置。(圖片提供：Panerai)

這樣說，其實就等於告訴你，他們終於有了精鋼錶鍊版本。的確，今年推出的這全新系列名為Panerai Luminor Due，就是給你們的一次最佳驚喜。

全新錶鍊的每個鍊節都採用優雅的弧形結構，勾勒出錶冠護橋裝置的經典輪廓。(圖片提供：Panerai)

先講錶鍊造型，其靈感正是源自於Panerai的錶冠護橋裝置。這一專利具有極具辨識度的外觀，旨在確保優越的防水性能，保護錶冠不受外力影響，避免錯誤操作。該設計問世於1950年，如今在功能性之餘亦已成為了Panerai鮮明獨特的美學標誌。全新錶鍊的每個鍊節都採用優雅的弧形結構，勾勒出錶冠護橋裝置的經典輪廓，經拋光和磨砂交替潤飾後更顯矚目。弧形鍊節的邊緣經過拋光處理，令錶鍊更富層次感與美感。

錶冠護橋裝置具有極具辨識度的外觀，旨在確保優越的防水性能，保護錶冠不受外力影響。(圖片提供：Panerai)

為了實現堅固與輕盈、優雅與力量的巧妙平衡，全新錶鍊採用精準的人體工學設計，可無縫貼合手腕，佩戴舒適而輕鬆。鍊節精巧且可拆卸，便於根據手腕尺寸進行精細調節。折疊式錶扣鐫刻經典「OP」標誌，代表「Officine Panerai」。

實現堅固與輕盈、優雅與力量的巧妙平衡，全新錶鍊採用精準的人體工學設計。(圖片提供：Panerai)

全新推出精鋼錶鍊版本的Piccolo Due腕錶 - 38毫米（PAM01123）及 Luminor Due腕錶 - 42毫米（PAM01124），搭配藍色太陽放射紋三文治錶盤和金色指針，數字及小時標示塗覆白色Super-LumiNova強力夜光塗層，綠色夜光顯示。兩款腕錶均可將精鋼錶鍊輕鬆取下，更換為Panerai快拆錶帶系統的彩色錶帶。