環保也可以奢華　Alpina「幽靈漁網」製錶　展示社會責任與未來

當環保議題日漸成為人類不可避免的日常之時，以環保物料製作高級腕錶，已經不再停留在兩者是否有所衝突的層面，而是有沒有這技術與有沒有這社會責任的分別。

NATO編織錶帶與腕錶呈現的顏色完美結合，錶帶中間為黑色，兩邊搭配湖水藍色。(圖片提供：Alpina)

以環保物料製錶，Alpina或者不是第一個，但也肯定是先鋒之一。品牌最近推出的環保腕錶Seastrong Diver Gyre Automatic潛航系列迴旋自動腕錶兩款限量版，不僅配備環保錶殼和錶帶，包裝也採用環保物料製成，象徵品牌與環境保護協會合作的承諾。

Alpina著名的紅色三角形標誌的秒針末端平衡，特別為這個錶款採用相同的湖水藍色調製作。 (圖片提供：Alpina)

講起系列及其命名靈感，源自Alpina和腕錶記者Bernard Werk四年前在荷蘭的邂逅與合作。親自參與海洋保護工作的Bernard與其記者同事Jorrit Niels共同創造出「GYRE」（迴旋）的概念與名稱，意指巨大的環形洋流，亦意味著印度洋「幽靈漁網」的循環再用。

60分鐘刻度的單向旋轉錶圈採用藍色PVD塗層精鋼製成，這這顏色象徵著陽光無法觸及的深海。(圖片提供：Alpina)

作品強調生態設計，錶殼70%的材料為在印度洋收集的塑膠幽靈漁網碎片，再添加30%的玻璃纖維以保證腕錶超級堅固且輕便。

錶帶方面，Alpina研發了一款NATO環保錶帶，錶帶的製作材質從再生塑膠瓶提取。男士錶款配有第二款錶帶，採用鐘錶業最早使用的「植物皮革」之一的「蘋果皮」製成。

腕錶搭載AL-525機芯，38小時動力存儲，限量發售288枚。(圖片提供：Alpina)

不止於此，每個錶款都配備完全由再生塑膠製成的新一代錶盒。盒內附有一張包括保養及真品證明的卡紙，採用FSC再生紙印製。非實體使用手冊進一步減輕了錶盒的重量以及紙張和墨水的使用，掃描列印在同樣採用回收塑膠瓶（rPET）製成的錶盒內襯的QR碼即可瀏覽使用手冊。

男士錶款配有第二款錶帶，採用鐘錶業最早使用的「植物皮革」之一的「蘋果皮」製成。(圖片提供：Alpina)

這兩款全新限量版腕錶採用全新藍色色調，男裝錶款錶徑44毫米，女裝錶款錶徑36毫米，均採用旋入式錶冠，防水深度為300米。設計理念是在光線無法穿透的最黑暗的海底，與海面的海浪之間形成鮮明對比。