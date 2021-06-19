【Bremont】全新腕錶SOLO Lady K　鑽石配珍珠母帶出高貴氣質

對比於男士，女士選擇她們的腕錶，更講究設計中帶出的優雅感。一直都以航空和軍事原則為基礎的Bremont，最近就推出了全新鑽石腕錶SOLO Lady K，以閃鑽及夢幻的大溪地黑珍珠母帶出優雅的氣質，相信會俘虜不少女士的心。

Bremont新作SOLO Lady K HK$53,750（Bremont）

今次新作的設計靈感源自於兩位創辦人 Nick 及 Giles English的母親，她是一位充滿藝術氣質和擁有冒險精神的女士，而Lady K正是父親送給她的帆船，當年還是孩子的Nick及Giles，就是乘著Lady K與母親一起遊歷大海，因此新作選以Lady K而命名。

為了突顯 SOLO Lady K 的精緻，它有著34 毫米的錶圈，而且亦是Bremont重點系列第一隻加上鑽石的作品。於錶盤上，首先爪鑲了 8 顆足瓣切割的 1.3 毫米 VS2 GH 級鑽石，而不銹鋼錶殼上的錶圈，就爪鑲 60 顆明亮式切割的 1.35 毫米 VVS FG 級白鑽石，合共 0.7 卡；當中用上的鑽石都是遵守金伯利進程（Kimberly Process）， 符合乎道德及和平的方式採購。

錶盤爪鑲了 8 顆足瓣切割的 1.3 毫米 VS2 GH 級鑽石，而不銹鋼錶殼上的錶圈，則爪鑲 60 顆明亮式切割的 1.35 毫米 VVS FG 級白鑽石，合共 0.7 卡。（Bremont）

除了閃鑽，錶面用上了特別的材質，分別以白珍珠母及大溪地黑珍珠母製作而成，可說是結合了女士兩種最愛的天然寶石，也令每一個錶盤都是獨一無二的。其中以黑珍珠母打造的錶面，感覺更似一片夢幻的大海，隨光線泛起不同波粼。

3針腕錶的 6 點位置備有日期顯示（Bremont）

精緻的外表下，Bremont亦為此作加入不錯的性能，滿足女士的日常需要。 Lady K 腕錶擁有 42 小時動力儲存，配備改良了的 11 1/2’’BE-92AV 口徑自動計時碼表機芯，內含 25 顆寶石。於這款 3 針腕錶的 6 點位置上，備有日期顯示。當中所用上的圓頂防反射藍寶石水晶與經拋光的不銹鋼 Bremont Trip-Tick® 結構錶殼都耐刮防磨，同時展現著鑽石的光彩。 新作於英國製造，同時亦是與Hawking 家族共同構思而成，相信將會成為一款值得佩戴或珍藏的腕錶。