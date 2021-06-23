Rolex勞力士水鬼系列新舊款最新價格行情 日媒分析綠水鬼最保值
/ 2021.06.23
最近日本媒體以黑水鬼126610LN為例，整理出了一張這只錶從2020年11月開始至今的價格走勢圖，之所以時間點選在126610LN推出的2個月後，推測是因為當時手錶的價格已經回復到比較合理的狀態，因此走勢圖不是從2020年9月剛出時被喊出的誇張價格起開始計算。
Submariner黑水鬼 126610LN 2020年11月至今的市場價格走勢圖。（Powerwatch官網）
126610LN曾經在剛推出時出現驚人的200萬日圓價格，但那比較屬於新舊水鬼交替階段、大家急於想要入手新款時更願意付出大把銀子的短暫甜蜜時光，後來隨著手錶的貨量比較穩定，使得價格慢慢降下來，從2020年11月開始，126610LN的價格從大概160、170萬日幣一路往下降到150萬日圓。
結果到了2021年3月底，當時正處於勞力士即將要發表新款之前的等待期，所以126610LN的價格又開始漲上來，接著到4月和5月再到6月都還是一路往上爬，相隔7個月之後，如今126610LN的價格又超越了去年11月的高點再往更高處爬。
除了126610LN的價格走勢圖之外，日媒還進一步貼心地列出四款水鬼新舊款的定價和現今市場價格，從中我們可以對照一下水鬼新款和舊款的最新行情究竟如何。
Rolex新舊水鬼最新腕錶價格行情，新舊版綠水鬼升幅最多。（點擊放大閱讀）▼▼▼
從上面的價格情報可知，目前水鬼不管新款還是舊款依舊是超定價的情況，其中最熱門的還是綠水鬼，而且綠水鬼新款或舊款的行情現在還滿接近的，倒是其他三款水鬼新款的行情都比舊款更好一些；如此一來，消費者可能不一定會執著在追求新款水鬼，因為選擇舊款多少還是比較划算些（前提是如果買得到的話），以現在市場的走勢而言，能夠入手都算是很幸運的了，至於買到的新款還是舊款，這反而是比較其次的問題。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：外媒分析勞力士綠水鬼、黑水鬼和藍水鬼新舊款最新價格走勢】