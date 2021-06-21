另類時間顯示方式　創造Bell & Ross飛行雷達錶全新玩味新面貌

戴錶其中一個很多人都注重的地方，就是易認。一個品牌能夠擁有一眼可辨的設計造型，自然已經贏在起跑線。Bell & Ross在這方面一直出色，其作品造型你隔著一條馬路都不會認錯，而他們最近連續推出了兩款新作，設計元素相近，但效果卻完全不一樣，非常有趣。

腕錶保留飛機雷達般的錶盤設計，紅色錶鏡下可見轉盤系統加上一支指針，打破傳統腕錶的顯示模式。(圖片提供：Bell & Ross)

繼2011年推出以飛行導航雷達為靈感的BR 01 Red Radar腕錶，之後，今年Bell & Ross推出新版本BR 03-92 Red Radar Ceramic，相同的飛行雷達錶概念，卻在顯示方式上再添新意。

今年Bell & Ross推出新版本BR 03-92 Red Radar Ceramic，相同的飛行雷達錶概念，卻在顯示方式上再添新意。(圖片提供：Bell & Ross)

新作以42毫米的BR 03錶殼現身，採用的高科技陶瓷錶殼有極佳抗磨損性能，又同時擁有溫柔的觸感。腕錶保留飛機雷達般的錶盤設計，紅色錶鏡下可見轉盤系統加上一支指針，打破傳統腕錶的顯示模式。

與錶殼一氣呵成的鏈帶是BR05的一大特色。(圖片提供：Bell & Ross)

兩塊同心轉盤與錶盤看似一體成形，轉盤系統取代時針及分針，並且印上兩隻飛機，轉盤轉動時飛機如像在錶盤上飛行。其顯示系統原理很簡單，兩個轉盤取代時針及分針，外圈客機用以指示小時，內圈戰鬥機則指示分鐘，最後加上一支修長指針指示秒鐘，造型別致玩味十足。

時標形如幼長霓虹燈，指針像兩把激光劍，就像浮在錶盤上的舞動光影。(圖片提供：Bell & Ross)

另一款BR 05 Skeleton Nightlum鏤通夜光腕錶延續2019年灰色錶盤及2020年藍色錶盤的氣勢，今次鏤通機芯以黑配綠，叫人眼前一亮。

鏤通機芯是BR05 SKELETON的一大特色，精巧的結構造工一覽無遺。內裡的BR-CAL.322自動機芯裝配全黑色PVD塗層擺陀，從錶背可欣賞得到。正面錶盤亦有透視黑色PVD塗層機芯及鏤通夾板，簡潔俐落的結構佈局一目了然。

黑色一直是Bell & Ross代表顏色，靈感來自飛機駕駛艙儀表板及飛行錶的防反光塗層的用色。(圖片提供：Bell & Ross)

為了提升易讀性，錶盤上的鏤通金屬時標及指針都被填上Superluminova C5綠色夜光物料，這夜光物料在日間呈淡綠色，隨著環境漸暗夜光物料泛起螢光綠色，確保夜間閱時無誤。