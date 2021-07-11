CHANEL手錶｜香奈兒新推限量彩虹圈　J12 Electro系列寶石顯奢華

近年高級錶壇頗流行彩虹圈設計，也就是在錶圈上鑲上不同顏色的寶石，讓手錶看起來五彩繽紛，極具視覺渲染力，包括勞力士、AP、宇舶和真力時等品牌皆先後發表採用類似設計的作品。2021年又有另一個品牌加入這個新興戰場，那就是讓人有點意外卻也不算意外的CHANEL香奈兒；因為香奈兒和前述幾個品牌的定位及風格比較不同，但他們家本身的珠寶工藝水準又不在話下，也因此香奈兒打造出彩虹圈作品才會讓人有這種衝突感。

相較於前面幾個品牌創作的彩虹圈手錶大致屬於單兵作戰型式，香奈兒的設計構想似乎更具體也更全面。品牌2021年開創了一個名為Electro的系列，從名稱中可知系列靈感來自電子音樂文化，這種1990年代盛行的曲風與精彩的夜生活息息相關，而經過將近30年的演進，如今提到電子音樂已經不再只侷限於音樂類型，它甚至從聽覺延伸到視覺，變成一種更豐富的藝術形式。通常在電子音樂的獨特美學中，除了有黑白這種基本色之外，還有許多斑斕色彩交織成生動的視覺印象。

Electro系列囊括了香奈兒旗下的J12、Premiére、Code Coco和Boy．Friend等多個系列，它們都以電子音樂文化作為創作基礎，其中J12系列剛好表現手法就像近年錶壇時興的彩虹圈，成為Electro系列最受矚目的焦點。

這次Electro系列的J12手錶大致可以分為5款作品，包括J12 Electro Box套錶、J12 Electro Dream、J12 Electro Star以及J12 X-Ray Electro Caliber 3.1與最入門的J12 Electro等等。它們都奠基於J12經典的外型設計，但是透過錶殼材質、寶石鑲嵌以及彩色的運用，賦予手錶猶如電子音樂般的迷幻視覺效果。

首先看到的J12 Electro Box套錶整套共由12只黑色陶瓷殼的38mm J12所組成，這組套錶的外盒為黑色漆面，打開錶盒一字排開的J12手錶讓人聯想起電子音樂的重要元素——鼓機，這組套錶只有一組，稀有珍貴性可見一斑。至於為什麼一整組裡面要有12只黑陶瓷J12呢？原來香奈兒在每只手錶的錶圈上鑲了不同顏色的長階梯形切割單色藍寶石，包括由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等彩虹色系譜，豪邁地以12只手錶來打造過去我們只會在單一手錶錶圈上看到的彩色寶石。這12只J12的錶圈各鑲有46顆寶石，約重6.37克拉，另外手錶錶冠上還鑲有1顆鑽石加以點綴。

CHANEL J12 Electro系列，每隻都是極致奢華的彩虹圈限量版腕錶，讓人過目不忘~（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 36

同場加映：【Rolex改錶計劃】打造冰川感手錶 見證透明水晶Daytona的誕生（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 5

同場加映：勞力士2020新Oyster Perpetual官方價格規格（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 7

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：香奈兒2021年J12 Electro Box套組腕錶彩虹圈超吸睛】