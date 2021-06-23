聯乘Ironman特別版紅色腕錶　Breitling新作成三項鐵人最強拍檔

電影世界裡的鋼鐵奇俠穿上裝備可以飛天遁地，而現實時空裡面，也有人單憑意志征服海洋與大地，他們同樣叫做Ironman，所代表的強大和Breitling正好匹配。

44毫米錶殼採用Breitlight材質製成，比鈦金屬輕3.3倍，比精鋼輕5.8倍，硬度卻大幅提升。(圖片提供：Breitling)

這次與Breitling簽訂長期合作關係的，不是著名的電影系列，而是專門舉辦各項鐵人運動競賽的IRONMAN。IRONMAN集團是世界最大的大眾參與型體育賽事營運商，他們最有名的比賽，當然包括三項鐵人系列。

腕錶搭載Breitling82型機芯，這款經瑞士官方天文台認證（COSC）的熱平衡SuperQuartz超級石英機芯，精確度為普通石英的十倍。(圖片提供：Breitling)

這次雙方聯手設計出的Breitling終極運動休閒腕錶系列Endurance Pro腕錶IRONMAN特別版共有兩款，當中的紅色款式專為運動和計時腕錶愛好者而設計，可以在市場上買得到。腕錶配有紅色錶盤，黑色內圈具有脈搏計刻度。腕錶配有紅色橡膠錶帶，搭配Breitlight®雙針型錶扣。膠帶上飾有獨一無二的「IRONMAN」字樣，而非「BREITLING」。

腕錶配有紅色錶盤，黑色內圈具有脈搏計刻度。(圖片提供：Breitling)

另一個以金色點綴的黑色款式則是IRONMAN競賽完賽者專屬錶款，錶後底蓋刻有「IRONMAN Finisher Series」（鐵人完賽者系列）特殊字樣，這就不是有錢便可以獲得的實力證明。

金色點綴的黑色款式則是IRONMAN競賽完賽者專屬錶款。(圖片提供：Breitling)

講回腕錶細節，44毫米錶殼採用Breitlight材質製成，比鈦金屬輕3.3倍，比精鋼輕5.8倍，硬度卻大幅提升。這獨家高科技材質提供絕佳的抗刮擦、抗拉伸變形和抗腐蝕性能。此外，亦具有防磁、抗過敏特性，以及使其比金屬更溫暖的熱穩定性。

錶後底蓋刻有「IRONMAN Finisher Series」（鐵人完賽者系列）特殊字樣。(圖片提供：Breitling)

腕錶搭載Breitling82型機芯，這款經瑞士官方天文台認證（COSC）的熱平衡SuperQuartz超級石英機芯，精確度為普通石英的十倍，電池壽命約為三至四年。

雙向旋轉錶圈刻有羅盤方位基點，注重觸感的模壓錶冠提供出色的防滑功能和易操作性。時針和分針均塗有Super-LumiNova螢光塗層，即使在有限的光線條件下也能輕易讀取時間。除了小秒盤，另設有1/10秒和30分鐘計時器，設計同樣清晰，易於讀取。為了陪伴鐵人們上山下水，腕錶防水性能更高達100米。