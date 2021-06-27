足球員名錶選｜美斯擁有聯名款　C朗最愛鑽石錶　Daytona最常見？

第16屆歐洲國家盃2020™（UEFA Euro 2020™）正在火熱開踢中，本屆賽事共有24支國家隊參加，並在歐洲的11個城市舉辦，各國國家隊都派出了他們的精銳出征，堪稱是星光雲集的足壇盛會。 每支國家隊的國腳們本來在職業聯賽也都是身手不凡的球星，尤其是一些明星中的明星，除了人氣旺、實力強之外，他們的收入也都是讓人羨慕的高，而這些多金的足球明星們向來行頭都不輸人，尤其是像手錶這種可以看出身份定位和品味的配件更是他們著重的焦點，本篇就要帶你看看在各國的明星球員們，他們在日常生活中會佩戴哪些豪錶。以下排列按照球員的國家英文字母順序。

各國球星豪錶一覽，地表最強C朗除在球場內「屈曬機」，在行頭上都落足火力完美碾壓其他球星~（點擊放大欣賞）▼▼▼

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Argentina阿根廷——Lionel Messi

現效力於西甲豪門巴塞隆拿的美斯，他在2021年也持續締造自己的傳奇新頁，包括奪下西甲金靴獎，個人連續五度也是第八度獲得金靴獎，成為西甲史上第一，從去年一度吵得沸沸揚揚的求去風波，到最近美斯又似乎將繼續待在老東家巴塞隆拿，加上他在今年賽季累積出賽767場已經超越隊史中的一代名將Xavi，成為隊史的出賽紀錄，生涯宛如巴塞隆拿的代名詞，看起來未來還將持續寫下更難打破的巴塞隆拿隊史出賽紀錄。

美斯的手錶收藏相對比較沒那麼令人印象深刻，但他可是獨立製錶名牌JACOB & Co.的合作對象，後者為美斯打造了聯名手錶Epic X Chrono，這款以藍色透明面盤加上白色的橋板串連起美斯出身自阿根廷的背景，加上手錶的10分鐘刻度以紅色呈現突顯美斯的代表背號，大膽前衛的設計融入美斯個人的故事，能擁有像美斯這樣的聯名錶，這或許是每個足球員心中的一大願望。

Brasil巴西——Neymar da Silva Santos Júnior

效力法國甲級聯賽巴黎聖日耳門的尼馬2021年與母隊達成續約協議，與球團續約到2025年，且平均年薪稅後3000萬歐元僅次於美斯和C朗，是世界足壇身價第三高的價碼。但是比起場上成績，近來尼馬被前任運動品牌贊助商指控的性侵醜聞無疑重挫了他的聲望，雖然這有點陷入難以釐清真相的羅生門，不過總是讓尼馬的形象蒙上了一層陰影。

尼馬擁有的錶也不少，而他最近在個人社群平台上Po出的照片，看起來戴的是勞力士的Daytona 116505，這款錶是永恆玫瑰金錶殼、鍊帶搭配巧克力色面盤，雖然定價要台幣130多萬，但對身價超高的尼馬而言，這應該算是他收藏中比較「平價」的一款錶了，不過會想入手Daytona，代表尼馬也是對手錶小有研究，雖然不算特別名貴，但也展現出經典、優質的好錶本色。

England英格蘭——Reece James

擔任右後衛的Reece James效力於英超俱樂部車路士，他們剛在歐洲聯賽冠軍盃（歐冠盃）摘下冠軍，其中James在右路多次的搶斷為球隊固若金湯的防守奠定基礎。

Reece James在歐冠盃結束後興奮親吻獎盃合影，看得出他有多享受這個榮耀時刻，而我們也注意到James在這張照片中手上戴了一只金錶，原來那是勞力士Daytona 116588TBR（虎面鑽），這款錶雖然不像彩虹圈那麼繽紛多彩，但是貴重奢華程度也沒有遜色到哪，因為它的錶圈鑲上36顆矩形鑽石，同時面盤上也鑲有超過240顆美鑽，搭配左右對稱的黑色漆面紋路以及黃金錶殼，還有計時碼錶的三眼小錶盤，看起來就像一隻蓄勢待發的猛虎，這點和Reece James在場上的表現可以說是互相輝映，難怪他會想要入手這款勞力士經典賽車錶。

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France法國——Kylian Mbappé Lottin

與尼馬同樣效力法甲俱樂部巴黎聖日耳門的麥巴比是法國前場的未來希望，他在今年歐冠聯賽個人獨進兩球，協助巴黎聖日耳門打破拜仁慕尼黑主場19場不敗紀錄，堪稱是個人本季的代表作，而在場外隨著球隊未能贏得該國聯賽冠軍，原本傳出麥巴比有意離開巴黎聖日耳門前往皇馬，但是最近他的母隊積極展開大動作誠意留人，不過迄今主角本身並未把話說死，接下來他的動向將牽動所屬球隊的未來發展。

麥巴比和美斯一樣都和手錶品牌有合作關係，麥巴比代言的是宇舶，所以他日常佩戴的手錶當然也都是贊助品牌的作品囉，他先前在接種新冠肺炎疫苗時佩戴了一款Big Bang Steel Diamonds，至於近日他在IG上分享身著法國隊戰袍的照片則是換上了Classic Fusion Chronograph 45mm，這款鈦金屬計時碼錶展現比較優雅的風格，藍色面盤搭配藍色鱷魚皮錶帶和麥巴比身上的法國隊球衣外套隱隱約約有互相呼應的味道，看起來這位20出頭的運動新星對於手錶有一套自己的想法，沒有一味跟風運動錶潮流，而是戴出屬於自己的風格。

Poland波蘭——Robert Lewandowski

效力於德國足球甲級聯賽俱樂部拜仁慕尼黑的「波蘭神鋒」司職中鋒，他在2020年力助拜仁慕尼黑分別摘下歐冠、德甲與德國盃等三大賽事，因而打敗美斯與C朗等勁敵收下FIFA所頒發的世界足球先生頭銜。Lewandowski在今年德甲比賽依舊勇猛，個人進球數打破德甲歷史紀錄，提前鎖定了歐洲金靴榜的位置。

Lewandowski擁有的名錶多不勝數，以他在去年領取世界足球先生獎座時為例，當時他佩戴的是AUDEMARS PIGUET的皇家橡樹超薄陀飛輪，紫面看起來似乎像是貴金屬或限量版的配置，但其實這款反而是目前RO超薄陀飛輪入手門檻最親切的款式（因為它是不鏽鋼錶殼且未鑲鑽），而在皇家橡樹家族中，現在也只有陀飛輪會出現這種「Tapisserie Evolutive漸變式格紋」，對於入主這種進階功能款式的錶主來說，算是某種專屬的特別設計，除了陀飛輪的視覺動態感之外，整個面盤的樣式也跟別人的皇家橡樹很不一樣。

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Scotland蘇格蘭——Andrew Robertson

英超俱樂部利物浦的左後衛被認為是世界最佳的左後衛之一，他在24歲時就被選為蘇格蘭國家隊隊長，可見實力與穩定性有超齡的成熟度。他也是利物浦在2020年摘下隊史首座英超冠軍的大功臣，與職業隊和國家隊隊友Trent Alexander-Arnold是蘇格蘭後場的兩大看板人物。

Andrew Robertson私下佩戴的手錶以勞力士的Daytona為主，他除了有鋼迪116500LN，也有另款永恆玫瑰金款的116505，看得出來他非常喜愛這系列。Daytona對於錶迷來說是個保險又耐看的好選擇，尤其Andrew Robertson雖然身價非凡，但他並沒有特別選擇一些鑲鑽或寶石的高價版本，反而看中的是實戴性更高的鋼殼或沒鑲鑽的貴金屬款，有意思的是，Robertson擁有的Daytona不管是不鏽鋼錶殼還是貴金屬錶殼，他都選擇黑色面盤款式，看來他對黑面有特別強烈的好感。

Portugal葡萄牙——Cristiano Ronaldo

前來衛冕的葡萄牙國家隊陣中頭號球星非效力於意甲球隊祖雲達斯的一代巨星C朗莫屬，他在2021年又繼續締造了幾項個人紀錄，包括榮升足球史上進球數最多的球員、史上首位在歐洲5大聯賽至少贏得3個聯賽、國內賽事獎盃大滿貫的球員。

C朗的身價大家都應該略有耳聞，這也反映在他傲人的手錶收藏中，過去我們也曾介紹過許多C朗佩戴的高級手錶，他特別偏好鑲滿鑽的滿天星款式。這點直到近期他出席歐洲國家盃2020™依舊，他最近被拍到佩戴GIRARD-PERREGAUX芝柏表的天象儀三軸陀飛輪，這款手錶具有複雜的三軸陀飛輪結構、手工微繪的立體地球儀與星象盤，星象盤與地球儀所參考的，是1791年的世界形貌，也是芝柏表創立年份，而且他配戴的還不是一般版本，而是面盤、錶圈和鍊帶都鑲滿鑽石的獨一無二款式，簡單來說，C朗戴錶有一種無鑽不歡的傾向，所以遠遠看到他手上的錶，通常都會是非常閃亮耀眼又名貴的款式。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：UEFA Euro 2020看看歐洲盃明星球員們都帶什麼錶】