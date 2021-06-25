Corum骷髏泡泡紀念2000年元祖創作　夜光顯示靈異效果懾人之魅

自2000年首度於Baselworld發表的Corum Bubble泡泡腕錶系列，一推出就憑著其另類又活潑的造型令到許多人眼前一亮。錶殼尺寸為44毫米的作品最初的設計靈感是來自六十年代的深海潛水實驗錶，超大圓拱形錶鏡是為了可以抵禦深海壓力。

腕錶設計源自於品牌主人Severin Wunderman對生命和死亡的概念相當著迷。(圖片提供：Corum)

但是許多人也許只記得這個系列像個小玩具般造型可愛搶眼，卻未必記得系列剛推出時，就已經有一枚用上了骷髏頭圖案作裝飾。這一切其實源自於品牌主人Severin Wunderman對生命和死亡的概念相當著迷。

真度高的骷髏頭圖案，設置在錶盤的中央，巨型的圓拱形水晶玻璃錶鏡，將骷髏頭圖案放大，加強視覺享受。(圖片提供：Corum)

之後多年來面世的新奇設計，包括有骷髏頭Bubble Jolly Roger、魔鬼路西法Bubble Lucifer、蝙蝠泡泡、骷髏頭「暗夜飛行者」Bubble Nightflyer等。直到泡泡系列推出21年之後的今天，Corum再次推出全新Bubble 47 X Ray腕錶，設計靈感正是來自那元祖舊作。

設計靈感是來自六十年代的深海潛水實驗錶，超大圓拱形錶鏡是為了可以抵禦深海壓力。(圖片提供：Corum)

腕錶充滿型格而像真度高的骷髏頭圖案，設置在錶盤的中央，巨型的圓拱形水晶玻璃錶鏡，將骷髏頭圖案放大，加強視覺享受；由於其強勁的夜光效果，即使在黑暗的環境中，骷髏頭圖案也可以完全清晰地呈現，就像X光一樣。當燈光熄滅的時候，骷髏頭會發出詭秘的熒光綠色，視覺效果相當刺激。爲配合錶盤設計，腕錶的合成物料錶帶也用上熒光綠色縫綫，效果一氣呵成。

Bubble 47 X Ray 腕錶搭載CO 082自動機芯，振頻每小時4Hz，動力儲存42小時。(圖片提供：Corum)

Bubble 47 X Ray 腕錶搭載CO 082自動機芯，振頻每小時4Hz，動力儲存42小時；精鋼錶殼配黑色PVD塗層處理，加上藍寶石水晶透明錶底蓋，可以看到機芯運作。而底蓋和圓拱形水晶玻璃錶鏡，都經過防眩塗層處理；47毫米錶殼，防水深度為100米，備有小時、分鐘和秒鐘功能，全球限量88枚。