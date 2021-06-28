Breguet寶璣發明陀飛輪220年　漂亮複雜技術曾深受多國君主青睞

陀飛輪是高級鐘錶技術中最受歡迎的一種，最大的原因是其擁有非常搶眼的視覺效果。而如果你都是鐘錶發燒友，就應該知道發明陀飛輪的，正是百年品牌寶璣（Breguet）。品牌最近為慶祝創製陀飛輪220周年，特別在香港舉辦了展覽會。現在，不如就讓我來給大家講一點小歷史。

寶璣與K11 MUSEA合作，於2021年6月23日至7月7日期間，在富藝術感的Gold Ball舉行「寶璣．陀飛輪的發明者」Pop-Up，建築與機械藝術互相輝映。(圖片提供：Breguet)

寶璣於1801年6月26日獲得陀飛輪專利，並在品牌內部得以發揚光大，而其他眾多製表品牌也在寶璣提交陀飛輪專利僅十年後，相繼採用此高級複雜功能。

Classique Double Tourbillon 5345 Quai de l’Horloge腕錶糅合精密機械與美學，機芯圍繞軸心運行，每12小時旋轉一圈。機芯由兩個獨立的陀飛輪驅動，兩個陀飛輪均每一分鐘旋轉一圈。(圖片提供：Breguet)

創造了陀飛輪的Abraham-Louis Breguet先生（1747-1823年），也用自己的姓氏作為品牌名稱。寶璣先生15歲時成為製錶學徒，隨後在法國凡爾賽和巴黎繼續從事製錶工作。他曾以「Perpétuelle」自動錶吸引當時的法國國王路易十六和王后瑪麗．安東尼（Marie-Antoinette），自此聲名遠播。

Classique Grandes Complications 5359特別版腕錶是寶璣特別版為香港市場而設的獨家款式。腕錶搭載陀飛輪功能，並在陀飛輪上添加轉動的「B」標誌小秒針，以當代活潑構思演繹品牌經典。(圖片提供：Breguet)

雖說寶璣成功發明了陀飛輪，但他一生僅售出35枚陀飛輪時計，原因當然不是作品不受注目，而是數字反映了這項精密裝置的製造過程極為複雜。陀飛輪在1801年取得專利，並在1795至1805年間經不少於10年的實驗和研究，方能發展至理想水準。當時，人們將時計垂直佩戴並置於背心口袋，這位製錶大師為此構思特別方法，以抵消重力對振動器的影響，藉此改善機芯的走時精準度。他希望將擺輪游絲和擒縱裝置（擒縱叉和擒縱輪）一同裝配於一個自轉的活動框架之中，而由於裝置的框架與其他零件作雙重旋轉，寶璣先生遂為其取名「Tourbillon」（陀飛輪）。此詞語原本意思為行星系統，但寶璣帶來的新意義卻漸漸成了主流。

Classique Tourbillon Extra-Plat Squelette 5395腕錶配備581型超薄鏤空陀飛輪機芯，18K金機芯經過鏤空處理，僅厚3毫米，鏤空處理輕盈通透，移除接近一半的材質，挑戰物理極限，是世界上最纖薄的陀飛輪作品之一。(圖片提供：Breguet)

購買者記錄中顯示多位君主（英國國王佐治三世和佐治四世、西班牙國王費迪南七世）及歐洲名流貴族等都是陀飛輪時計的支持者。