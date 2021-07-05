【Tudor】青銅錶殼Black Bay配上全新青銅錶帶　硬朗個性表現爆燈

青銅錶殼近年成為大熱潮流，Tudor最近更首度為Black Bay Fifty-Eight Bronze推出青銅錶帶，腕錶整體的硬朗個性立即飊升，帶有全黃金腕錶的豪邁，而且更顯幹勁﹗

全青銅的造型，效果不比全黃金來得遜色。(圖片提供：Tudor)

直徑39毫米的青銅錶殼，當然是Black Bay Fifty-Eight Bronze的鮮明特點。青銅材質是一種「活性」金屬，會隨著佩戴者的習慣，呈現獨一無二的微妙變化和特殊色澤。Black Bay Fifty-Eight Bronze外觀簡潔俐落，錶殼整體經磨砂工藝處理，確保色澤演變進程基本同步，視覺美感更為和諧。 啞面「青銅棕色」圓拱形錶面，由外緣向中心呈同心圓紋漸變，搭配金色細節點綴的錶圈、指針及鐘點標記。

啞面「青銅棕色」圓拱形錶面，由外緣向中心呈同心圓紋漸變，搭配金色細節點綴的錶圈、指針及鐘點標記。(圖片提供：Tudor)

在Black Bay Fifty-Eight Bronze中，品牌首次將青銅材質完整運用於錶帶中。磨砂鏈節點綴鉚釘裝飾，與青銅錶殼相得益彰。錶帶細節亦使用了青銅元素，新型磨砂青銅錶扣搭配革新設計的帶扣，並配備Tudor「T-fit」長度快速調節系統。該系統設置了5處孔眼，佩戴者可通過8毫米錶帶的調節窗口輕鬆進行精細調校，無需任何額外工具，便捷實用。

Black Bay Fifty-Eight Bronze將隨錶附贈一條織紋錶帶。(圖片提供：Tudor)

腕錶搭載Tudor原廠機芯MT5400型，具備時、分、秒的顯示功能。機芯的經典飾面包括一體成型的鏤空鎢自動擺陀經磨砂工藝處理，搭配噴砂細節，夾板與主夾板上則以磨光及噴砂飾面相互交錯，點綴激光飾紋。

機芯MT5400具有長達70小時的動力儲備，如果在週五晚上脫下腕錶，到了週一早上只需戴上手腕即可正常使用，無需重新上鏈調校。(圖片提供：Tudor)

機芯內部採取在慣性微調平衡擺輪兩側、以堅固的橫夾板固定的方式，確保腕錶堅固精準。配備非磁性矽游絲，不僅獲瑞士官方天文台認證（COSC），誤差更被控制在在 -2 至 +4 秒之間。