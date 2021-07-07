積家獨愛葛飾北齋　琺瑯重現浮世繪大師名作　最難是原版縮小1/10

提起葛飾北齋，很多人第一時間都會想起他最著名的《神奈川衝浪裡》。其實這作品只是這位浮世繪大師《富嶽三十六景》中的其中一幅作品，他的創作氣勢恢宏，即使經歷了數百年光景，至今仍然足以震撼人心。

除了研發所需的時間外，僅飾紋工序便需要約五小時，之後還需要八小時一層層塗覆半透明綠色琺瑯。光是繪製錶殼背面的微繪，便需要耗費超過70 小時。(圖片提供：Jaeger-Lecoultre)

積家（Jaeger-Lecoultre）曾於2018年於一款翻轉系列限量版腕錶上以琺瑯微繪重現《神奈川衝浪裡》，而品牌今年再次在其Reverso Tribute Enamel 翻轉系列琺瑯腕錶上，重現了葛飾北齋《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》的畫作。

錶盤飾以波浪形飾紋圖案，以精妙工藝呼應錶殼背面的微繪。(圖片提供：Jaeger-Lecoultre)

錶殼背面以琺瑯微繪忠實重現葛飾北齋於1830 年代初創作的木刻版畫《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》，糅合歐洲手工技藝與日本藝術。

精妙的工藝從錶殼背開始，第一項挑戰是要將37 x 24.5 厘米的原版畫作複製於約為原作十分之一大小的表面上，同時確保以完美比例呈現每一項細節，包括位於瀑布底部微小的人群。

要將37 x 24.5 厘米的原版畫作複製於約為原作十分之一大小的表面上，就是第一大挑戰。(圖片提供：Jaeger-Lecoultre)

為了表現水流從高達100 米的山坡上傾瀉直下的磅礴氣勢與美感，葛飾北齋的《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》在透視感與用色方面比以往作品更加強烈和大膽。琺瑯大師不僅需要完美臨摹原作，還要運用琺瑯工藝模仿木刻版畫的技術，令微繪呈現出與琺瑯截然不同的獨特質感。另一項特別的挑戰在於彩色版畫需要使用多塊單色木版輪流上色，而如何運用琺瑯工藝複製出原作的「色彩漸變技法」（bokashi）以展現出細膩的漸變色彩，亦令製作過程難上加難。為了達到上述視覺效果，積家琺瑯大師必須研發自家工藝。

積家今年在其Reverso Tribute Enamel 翻轉系列琺瑯腕錶上，重現了葛飾北齋《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》的畫作。(圖片提供：Jaeger-Lecoultre)

Reverso Tribute 翻轉系列腕錶的錶盤風格簡約，搭配刻面鑲貼時標和太子妃式指針。錶盤飾以波浪形飾紋圖案，以精妙工藝呼應錶殼背面的微繪。工藝大師借助具有百年歷史的車床，以特殊的凸輪為此獨特圖案手工加工，並運用一層層半透明的大明火琺瑯增強水波跌宕的視覺效果，而琺瑯淡雅的綠色調，恰巧與錶殼背面微繪中的細節互相呼應。

葛飾北齋於1831 年至1833 年之間遊歷了日本最大島本州的不同地區，隨後創作了共八幅作品的《諸國瀑布攬勝》系列木刻版畫，而《諸國瀑布攬勝之下野黑髮山之瀑》便是選自其中。(圖片提供：Jaeger-Lecoultre)

經多次燒製令琺瑯層層固定之後，最後的挑戰在於如何準確無誤地鑲貼時標和轉印鐵軌式分鐘刻度環。

由於琺瑯在燒製過程中有時會出現無法預料的色彩變化，因此在製作Reverso Tribute Enamel Hokusai翻轉系列腕錶的正、反面時，需要耗費數小時進行研究和嘗試，才能確保錶盤色澤與錶殼背面的微繪完美匹配，同時令微繪忠實呈現葛飾北齋原版畫作的色彩。