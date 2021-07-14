PATEK PHILIPPE｜百達翡麗4款全新Aquanaut水鬼腕錶　女士也有份

PATEK PHILIPPE百達翡麗2021年的大消息就是Nautilus金鷹家族的頭號大將5711/1A預告停產並發表告別巡迴作；相形之下，PP另一支運動錶家族Aquanaut海底探險家這幾年倒是顯得比較低調些，撇開地區限定色彩的5167A-012不算，Aquanaut系列上一次發表新款已經要追溯到2018年的5968A計時碼錶了。算算時間，Aquanaut也該有新血補充，果不其然，品牌稍早就一口氣發表了男、女新款Aquanaut共7只！立馬替這個作品款式相對稀少的運動錶家族擴充兵源，也讓愛好高級運動錶的人士2021年不會只有5711/1A可追，甚至就連女性也可以體驗運動錶的魔力。

這次新發表的海底探險家新作可以分為女錶Aquanaut Luce以及男錶Aquanaut，其中以女錶的比例較高，如果我們以機芯和功能來區分新款Aquanaut Luce，總共有鋼殼石英三針錶、玫瑰金殼自動三針和玫瑰金殼石英兩地時間等三類。至於男錶部分則是新增5968計時碼錶的白金版本，因此大致來說有4種款式共7只錶，以下就按照種類來一一揭曉這7只PP全新水鬼的面紗。

PP全新7隻水鬼系列高級運動錶，不論是白金及玫瑰金錶殼錶款都非常搶眼，其中Aquanaut Luce的雙時區裝置更令人耳目一新。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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Aquanaut與Aquanaut Luce這7款新作齊發，除了功能基本與進階都有之外，也徹底展現品牌的運動風格，包括構造堅固、大部分款式防水深度120米、清晰可讀、設計融會人體工學等，這都讓手錶充滿吸引人的魅力。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：重磅！PP全新水鬼Aquanaut一次7款新作齊發】