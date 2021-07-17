Breitling原潛水錶變身時尚時計　夏天之作大玩Pastel粉色系列

Breitling給你的印象，可能是充滿硬朗型格的男子氣概。但品牌除了一系列剛陽味十足的運動款腕錶之外，對時尚的觸角其實也相當敏銳。他們最新推出的Superocean Heritage ’57腕錶Pastel Paradise膠囊系列，單從名字已經看得到是要大玩Pastel顏色，在這夏天絕對是一時之選。

藍色、綠色、白色、米色或橘色Saffiano皮革錶帶均配備折疊扣和快速更換系統。(圖片提供：Breitling)

Superocean Heritage ’57腕錶在1950年代原為潛水腕錶，如今已完全演變成了時尚時計。Superocean Heritage ’57腕錶Pastel Paradise膠囊系列以絢麗的顏色作主打，出色的比例也令到腕錶非常適合日常配戴。

腕錶備有Super-LumiNova夜光塗層時標和指針。(圖片提供：Breitling)

38毫米精鋼錶殼配有旋轉錶圈和活潑顯眼的時標，今次季節限定膠囊系列採用夏季白、海藍色、薄荷綠和冰拿鐵的色調，每款均搭配同色系錶盤、錶圈和錶帶。但真正令人驚豔的亮點，是彩虹橘色款。時標和指針塗有Super-LumiNova夜光塗層，呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫的繽紛七彩色調。喜歡客製化顏色組合的人，肯定會對用來更換奢華Saffiano小牛皮錶帶的快速更換系統愛不釋手，錶帶也提供檸檬色和覆盆子冰沙紅色。

百年靈10型機芯的動力儲存約為42小時。(圖片提供：Breitling)

每款腕錶均搭載經瑞士官方天文台（COSC）認證的百年靈10型機芯，動力儲存約42小時。出自Breitling的手，當然不會只係得個樣，這錶款防水深度可達到100米，即使是出海暢泳都絕對無問題。

真正令人驚豔的亮點，是彩虹橘色款。時標和指針塗有Super-LumiNova夜光塗層，呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫的繽紛七彩色調。(圖片提供：Breitling)

需要特別一提的是，Superocean Heritage’57腕錶Pastel Paradise膠囊系列僅在今夏限時發售，夏天過了就連尾巴就捉不住了﹗