Rolex｜勞力士三代綠水鬼2021價格變化趨勢　Hulk近半年升勢最強

勞力士最搶手的熱門款式之一Submariner又以綠面最受市場歡迎，不過綠水鬼2020年迎接巨大改變，包括錶徑微增加、面盤由綠變黑、升級32系機芯等等，讓這款錶在剛推出時一舉風靡整個手錶市場，當時還有人喊價喊到70萬台幣以上（約港幣19.4萬）讓人驚呆；不過新款綠水鬼126610LV的行情有點衝得快也摔得重的感覺，這款錶自從2020年9月初一度締造價格巔峰記錄後就開始逐步往下走，到了2021年已經過了一半的現在，126610LV的實際價格表現如何應該不少人都很關心。

國外有錶店在自家的IG上分享了三代綠水鬼（16610LV、116610LV、126610LV）在2021年1月和7月的價格對照圖，結果令人有點意外⋯⋯僅僅在半年之前，三代綠水鬼價格最高的還是最新的126610LV，行情大概在2萬2500美金左右（約港幣17.5萬）、再來二代的116610LV Hulk當時價格則為2萬美金（約港幣15.5萬），最早問世的鋁圈16610LV Kermit也還保有1萬5000美金（約港幣11.7萬）的水準，當時的126610LV價格其實就已經有一點往下走的趨勢了，不過它還是比上一代更搶手，兩者之間差了2500美金（接近港幣2萬），這讓人在入手前會考慮比較多一點。

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結果半年過去之後，三代綠水鬼中價格最低的依舊是16610LV，但它的行情已經漲上來變成1萬9000美金（約港幣14.7萬），至於去年推出後價格一直處在領先地位的126610LV經過這半年的發展價格又繼續往下滑，降到2萬美金（約港幣15.5萬）以內；反而是目前唯一綠色面盤的116610LV憑著締造綠水鬼熱潮的經典地位，加上絕版效應帶動它的價格反彈衝高到2萬5000美金（約港幣19.4萬）的水準，成為三代綠水鬼中目前最炙手可熱的一款。

經過這半年的時光，16610LV、116610LV的價格分別漲了4千（約港幣3萬）和5千美金（約港幣3.9萬），反觀最晚推出、帳面規格應該算最強大的126610LV，在過去半年中價格不升反跌了2505美金（約港幣1.9萬），搞得目前一代和三代綠水鬼的市場行情還滿接近的，從中突顯出錶迷對Hulk的興趣目前是高於Kermit的，這無疑是一種對於勞力士新產品策略的打臉行為。

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只不過126610LV上市至今都還未滿一年，現在就要來評斷它的成敗與否還言之過早，只能說或許人們對於上一代綠面的美好時光還很懷念，戴在手上的辨識度又高，所以如果預算允許會更想追求這款已經停產的作品絕對可以理解；相較之下，126610LV目前正處在價格低點，未來會不會強勢回升當然也是不排除這個可能，因此目前還是老話一句：「讓我們繼續看下去」，等時間間隔再拉長一些，這三代綠水鬼間的價格將如何變化，我們會持續為大家追蹤觀察。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021近半年勞力士三代綠水鬼價格變化趨勢】