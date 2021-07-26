日媒分析Rolex新Explorer系列7月價格行情　勞力士運動錶升幅合輯

勞力士2021年新款自從4月初發表以來，目前商品也已經陸續到貨一小段時間了，日本媒體觀察到品牌今年的重點新款——Explorer系列在到貨後這段時間的實際價格走向，發現一些值得注意的現象。

在談到新款Explorer系列之前，對於已經停產的舊款包括Explorer I 214270和Explorer II 216570，前者目前在日本市場的行情還是有150萬日圓左右，至於舊款探二則是情況比較複雜些，因為黑色面盤款在日本的普遍行情大概落在130萬日圓，反倒白色面盤的探二行情比較好，可以喊價到160萬日圓，兩者可以差到30萬日圓的價格，對照過去是比較罕見一點的情形。

而在新款探險家方面，新探一124270在剛到貨的時候據聞有喊到180萬日圓的價格，不過在當地到貨約兩個月後現在新探一的價格已經明顯降到比較合理的接近140萬日圓的水準，目前舊探一的行情要比新款稍高一些，畢竟舊款探一停產後，代表39mm的Explorer I可能就此走入歷史，因為現在這款錶又改回了系列最經典也沿用最久的36mm，因此使得上一代214270有可能成為系列史上僅有的39mm錶徑版本，這多少提升了市場想要入手的動機。

新款探二226570目前在日本市場以白面的行情較優，價格可上看160萬日幣，比黑面的150萬日幣稍高。（Monochrome官網）

另外在新款探二方面，與上一代一樣，目前白面的226570還是比較受歡迎，行情大概有160萬日圓左右，相較黑面的226570行情則是稍低些，不過還是有150萬日圓的身價，日媒分析目前探二的行情普遍還是高於探一，除了前者本身的定價就高於後者之外，由於新探二到貨時間比新探一晚，所以新探二目前在日本的貨量還是比較少，這也造成市場願意花更多的預算搶先入手。一如先前，日媒順便列出了2021年7月間勞力士熱門運動錶的最新價格以及和上個月相比的變化，以下便一一來瞭解各款式在市場上的表現如何。

Rolex探險家、水鬼、Daytona系列等運動錶款誰升值能力最高？快看日媒在7月公佈的最新價格行情懶人包。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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2021年7月勞力士這幾款熱門錶幾乎全員價格都上漲，只有零星款式如黑水鬼和百事圈價格往下走，但跌幅相對來說也不高；在價格上揚的款式中，Yacht Master 40 126622在短短一個月內的價格升了22萬日圓、Daytona 116500LN更誇張，一口氣長了32萬日圓非常值得關注，價格上漲代表市場想要的人變多了，如果最近對這兩款錶有興趣的人不妨也參考看看日本市場的動向，以現在價格飆漲的時間點來看，入手前還是需要多多做功課、比較過價錢後再做出決定還不遲。

遊艇一代126622（左）和Daytona 116500LN（右）兩款錶在短短一個月間的漲幅驚人，是現在日本錶迷瘋搶的主要目標。（來源：世界腕錶）

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021近半年勞力士三代綠水鬼價格變化趨勢】