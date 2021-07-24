東京奧運專用指定計時　Omega兩款型號特別版金錶向金牌選手致敬

夢想就是因為要達成並不容易，所以我們才要堅持努力。夢想越大，所要付出的犧牲也必定越大。就是每四年一度的奧運會，每一面金牌，都是運動員幾乎要耗盡一生所有去爭取。能夠獲得這個最巔峰殊榮的，自然也是代表了運動員付出心血的體現。

Seamaster Aqua Terra 東京2020年奧運會黃金版腕錶附特別設計錶盒，並有Omega提供的5年保養服務。(圖片提供：Omega)

為了向奧運會的終極獎項「奧運金牌」這標誌性的殊榮致敬，Omega為東京2020年奧運會特別推出兩款以18K黃金製成的獨特腕錶，以表揚運動員生涯的最大成就。

搭配藍色皮革錶帶的全新腕錶襯有光面藍色陶瓷錶面。(圖片提供：Omega)

7月在東京舉行的奧運會上，Omega將會是自1932年起擔任奧運會大會指定計時，至今第29次擔任這重要角色。 他們今次特別推出的全新Seamaster Aqua Terra東京2020年奧運會腕錶備有38mm及41mm兩種尺寸，錶殼均以黃金製成。Omega採用的18K黃金物料都擁有製錶及珠寶業界的頂級標準，在純淨度及實用性之間取得絕佳平衡。

除錶面上飾有靈感來自東京2020年奧運會標誌的鐳射蝕刻圖案外，大會的完整標誌同樣可見於錶背。(圖片提供：Omega)

搭配藍色皮革錶帶的全新腕錶襯有光面藍色陶瓷錶面，錶面上飾有靈感來自東京2020年奧運會標誌的鐳射蝕刻圖案，大會的完整標誌同樣可見於錶背。每款腕錶由Co-Axial Master Chronometer機芯驅動，能確保其精確度、性能及防磁效能臻達瑞士製錶業界最高標準。

38mm的錶面設計會比起41mm簡約一點。(圖片提供：Omega)

為了宣傳這枚新錶，Omega特別請來品牌好好朋友、美國傳奇游泳選手菲比斯（Michael Phelps）配戴腕錶演繹拍攝廣告照。這位曾贏得28面奧運獎牌、包括23面金牌的游泳猛將，是奧運史上取得最多獎牌的運動員。菲比斯自2004年開始加入Omega的名人大使家庭，一直深明時間對運動員的重要性。