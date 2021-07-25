Panerai最新專業潛水代表作　Submersible首度裝配全鋼錶鏈

你心目最理想的Panerai應該配怎樣的錶帶？我就一直都認為強悍的Submersible既然是潛水錶，就應該配上一條分量十足的鋼錶。但你也許沒察覺的，是原來品牌直到現在，才為Submersible 42毫米專業潛水腕錶配上精鋼錶鏈。

Panerai首度為Submersible裝上精鋼錶鏈，是品牌的一次突破。(圖片提供：Panerai)

全新推出的Submersible Blu Notte專業潛水腕錶，其錶鏈造型完美呼應Panerai的經典錶冠護橋裝置設計。錶冠護橋裝置最初是為了確保防水性能，保護錶冠不受外力影響。這設計靈感巧妙地融入腕錶每個鏈節上，經拋光和磨砂交替潤飾後更顯矚目。

腕錶用藍色太陽放射紋裝飾錶盤，加上塗覆白色Super-LumiNova強力夜光的指針、圓點及棒狀標示，清晰易讀。(圖片提供：Panerai)

全新腕錶配備Panerai專利的可更換錶帶系統，讓你可以隨心所欲地更換錶鏈或是各種錶帶。只需使用錶盒內的工具，壓按錶耳底部，即可鬆開錶鏈，讓錶帶可快捷地替換。

錶冠護橋裝置最初是為了確保防水性能，保護錶冠不受外力影響。(圖片提供：Panerai)

Submersible Blu Notte專業潛水腕錶用藍色太陽放射紋裝飾錶盤，加上塗覆白色Super-LumiNova強力夜光的指針、圓點及棒狀標示，清晰易讀。

錶背不以透明底蓋製成，是為了保持最強的防水性能。(圖片提供：Panerai)

這枚全新腕錶採用精鋼錶圈，錶圈由錶盤同色系的深藍色陶瓷製成。設置單向旋轉錶圈，塑造一致的單色調，並可精確計算每次安全下潛的時間。

這枚全新腕錶採用精鋼錶圈，錶圈由錶盤同色系的深藍色陶瓷製成。(圖片提供：Panerai)

Submersible Blu Notte專業潛水腕錶搭載了P.900機芯，為Panerai產品系列中最纖薄的機芯之一。自動機芯具有三日動力儲存，完全由Panerai錶廠自主設計、研發。

Submersible Blu Notte專業潛水腕錶防水性能達300米，除了精鋼錶鍊外，另配有Sportech材質黑色錶帶，配襯藍色縫線和魔術貼封口。此外，還配備用於拆卸錶扣的螺絲刀和一個外部由再生ABS塑料製成的錶盒。