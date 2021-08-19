Rolex勞力士Datejust價格懶人包　不鏽鋼錶殼去年升幅達4.3至5.5%

Datejust系列是勞力士旗下款式選擇最多元且功能實用性也夠用（至少是三針加上日期，基本的顯時需求都顧到了）的一款作品，雖然它的價格門檻比品牌另一款入門系列Oyster Perpetual要高一些，但是相對來說Datejust系列能滿足更多不同預算的人士。

因為OP系列從28mm～41mm等五個尺寸都只有不鏽鋼材質一種選擇，雖然面盤顏色會有變化，但它們的定價都還不到20萬；反觀Datejust就顯得變化性十足了，它除了也有28mm、31mm、34mm、36mm和41mm等五種尺寸（跟OP系列的尺寸類型一致），還可以選擇不鏽鋼、白金鋼、黃金鋼以及永恆玫瑰金鋼等不同錶殼材質，另外像錶圈也有拋光／三角坑紋等兩種類型，再來就是鍊帶設計也分成蠔式三板帶和紀念型五珠帶等兩大類，至於時標設計也有矩形、羅馬數字甚至是鑲鑽設計等，這些細節變化加加起來可以衍生出多少的款式光想就覺得驚嘆，所以同樣以勞力士入門系列的角度看待，Datejust絕對是比Oyster Perpetual更多采多姿的。

Datejust為勞力士入門作品中款式最豐富的一個系列，其中41mm通常是男性會先考慮的尺寸，最新官方價格大概在6萬至14萬左右。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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以男性佩戴者而言，通常還是會挑選41mm的Datejust為主，而光是41mm這個尺寸的款式就很可觀了，基本上前述Datejust種種細節類型它都包含在內，所以從最基本的126300到最頂級的126331定價落差超過一倍，視每個人的預算、需求乃至喜好都能找到最適合自己的那款DJ。

Datejust系列自從2020年初調整過一次價格後，邁入2021年至今品牌尚未調整過價格，因此目前的價格也已經維持了一年半的時間。而根據前一次的價格變動來看，不鏽鋼錶殼的漲幅是相對高的類型，包括不鏽鋼三板帶去年漲了4.3%、不鏽鋼五珠帶去年也漲了5.5%之多，另外K金與不鏽鋼的組合大致調漲幅度為3%～4%，而也因為2020年那波漲價，因此Datejust 41mm原本價格最高的126331也一舉從5字頭（台幣）跨進6字頭（台幣）門檻，雖說調價前約台幣59萬多和調價後約台幣60萬多一點差異不是特別大，但耳裡聽起來還是會有微妙的感受差異。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Datejust 41mm 2021最新價格懶人包】