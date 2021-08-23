Rolex勞力士Sky-Dweller年曆錶價格懶人包　橡膠錶帶定價比皮帶高

ROLEX勞力士旗下最年輕的系列Sky-Dweller天行者擁有品牌最複雜的功能——集兩地時間和年曆於一身，加上勞力士專利的Ring Command系統等，讓這款錶在跨國移動頻繁的今日（先撇開疫情期間不論的話）顯得相對實用好用，但也因為功能比較複雜的關係，所以使得這款錶的入手門檻也會稍微高一些，這點從系列中只有金鋼和K金兩大類錶殼材質可見一斑，通常要入手一款Sky-Dweller，定價最少也要約台幣49萬多起跳，這比起品牌的不鏽鋼基本款大約是兩倍的價格，更不用說那些K金錶殼Sky-Dweller更是價格都超過百萬的名貴產品。

Sky-Dweller從2020年跨入到2021並沒有調整價格，可是勞力士在2020年9月倒是出其不意地發表了部分新改款的Sky-Dweller，過往系列產品只有兩種錶帶，其中金鋼款一律搭配三板帶、K金款則有皮帶和三板帶兩種；然而2020年勞力士仿效2017年那時Daytona的改款作法，也就是將系列中的皮錶帶選項移除，換上運動感強烈的Oysterflex橡膠錶帶，如此一來品牌的運動機能型手錶等於徹底和皮錶帶脫鉤，使得勞力士只剩正裝錶系列Cellini搭配皮錶帶。除了用Oysterflex橡膠錶帶取代皮錶帶外，勞力士2021年還進一步替金鋼款式引進紀念型錶帶（五珠帶），也因此目前Sky-Dweller系列兩大材質類型各有兩種錶帶選擇，這也意味著手錶的價格會分得更細。

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Sky-Dweller在2020年初距今最近一次調整價格時，金鋼款的調幅大致都來到3%，也因此使得調價後系列的入手門檻愈來愈接近約台幣50萬大關，至於單就調整價格前後價差最大的則是已經走入歷史的黃金皮錶帶326138和永恆玫瑰金皮錶帶326135兩款，當時它們各別漲了約台幣2萬4千5百元和2萬4千元（結果漲完隔一年後就停產⋯⋯）。而換上Oysterflex橡膠錶帶後，不管是黃金款或是永恆玫瑰金款的定價又都比皮錶帶貴，若想選擇非鍊帶的貴金屬Sky-Dweller，等於連兩年價格變相調漲，而且一漲就是約台幣38,500元，相較於貴金屬鍊帶款式的價格則是不變，或許這也是準錶主們在入手Sky-Dweller可以列入考量的因素。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士年曆錶Sky-Dweller 2021最新價格懶人包】