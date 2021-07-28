AP愛彼年度大作　必讀皇家橡樹離岸型飛行陀飛輪自動上鍊計時碼錶

愛彼（Audemars Piguet）今年又一重磅勁作，是作為錶迷的你必須要知道的Royal Oak Offshore飛行陀飛輪自動上鍊計時碼錶。

全新的43毫米錶殼，在硬朗的同時亦採用更符合人體工學的設計。(圖片提供：Audemars Piguet)

配備全新設計43毫米錶殼的這款旗艦腕錶限量發行100枚，搭載煥然一新的愛彼自製自動上鍊機芯，將飛行陀飛輪與飛返計時碼錶融為一體。該機芯於愛彼Code 11.59系列中首次用上，計時配備飛返功能，無需先按下停止或歸零按鈕，就可重新啓動計時。而飛行陀飛輪在6點鐘位置不停旋轉，抵銷地心引力的影響，提高腕錶走時精準度。

透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可欣賞精巧輪系與系列專屬鏤空黑色PVD處理 22K金自動盤。(圖片提供：Audemars Piguet)

經過重新設計的黑色PVD處理鈦金屬夾板展現宛如當代建築的立體結構，與鈦金屬刻度外圈形成雙色對比。鈦金屬夾板經霧面打磨及邊角手工拋光精修裝飾，刻度外圈則呈現微珠噴砂及拋光交錯處理的精修裝飾。夾板外側倒角經過仔細拋光，去除了黑色PVD鍍膜，進一步加強色彩及紋理的對比效果。透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可欣賞精巧輪系與系列專屬鏤空黑色PVD處理22K金自動盤。機芯提供65小時動力儲存，防水深度也高達100米。

搭配愛彼全新易換式錶帶，創新的「一鍵式」系統讓你可以輕鬆地自行更換錶帶及錶扣。(圖片提供：Audemars Piguet)

全新的43毫米錶殼，在硬朗的同時亦採用更符合人體工學的設計。鈦金屬錶殼的邊緣呈現更大的拋光倒角，錶圈及經防炫光處理藍寶石水晶玻璃鏡面採用垂直弧面設計。黑色陶瓷旋入式錶冠與計時按鈕展現玲瓏曲線，手工拋光倒角及微珠噴砂處理交錯裝飾錶殼及錶圈，則營造出鮮明的對比效果。

經過重新設計的黑色PVD處理鈦金屬夾板展現宛如當代建築的立體結構，與鈦金屬刻度外圈形成雙色對比。(圖片提供：Audemars Piguet)

此限量款搭配愛彼全新易換式錶帶，創新的「一鍵式」系統讓你可以輕鬆地自行更換錶帶及錶扣。