【軍錶】世界唯一通過嚴謹彈射座椅測試　真正戰機專用機械時計

軍錶製造商在這世界上有不少，但能夠通過彈射座椅測試的機械時計，就只有Bremont的MB系列。MB是英國飛機製作商Martin-Baker的代號，這家公司負責為西方國家七成以上的空軍提供戰鬥機彈射座椅技術，是英國工程和創新工業的頂尖企業。

43毫米輕量特別版有著啞光觸感，結合美學與實用性於一體。(圖片提供：Bremont)

而和Martin-Baker合作超過十年的Bremont，也是世界上唯一讓其機械腕錶接受實時彈射、鹽霧、振動、溫度和海拔等廣泛測試下，並一一通過考驗的品牌。

秒針末端的黃色和黑色圓環亦直接參考了彈射座椅的控掣手把，是MB腕錶系列另一標誌性設計。(圖片提供：Bremont)

這個標誌性的Bremont MB系列，最近就推出了全新鈦金屬 MB Savanna腕錶。作品最特別之處，是Bremont深明「重量」對飛行員來說代表一切，因此品牌首次以第5級別的鈦金屬製作MB腕錶。

「重量」對飛行員來說代表一切，因此品牌首次以第5級別的鈦金屬製作MB腕錶。(圖片提供：Bremont)

43毫米輕量特別版有著啞光觸感，結合美學與實用性於一體。MB Savanna腕錶擁有一系列升級設計元素，以配合錶殼材料的變化。這些功能包括防反射戰略保護殼錶面處理、先進的鍍釕鏤空自動機芯和軍用迷彩新色調。單色色調亦用於橡膠錶帶上，令它更耐用。

Savanna型號在中殻和錶冠上具有獨特的壓花紋理，其靈感來自彈射座椅上的組件。(圖片提供：Bremont)

為忠於MB系列的設計，Savanna型號在中殻和錶冠上具有獨特的壓花紋理，其靈感來自彈射座椅上的組件。秒針末端的黃色和黑色圓環亦直接參考了彈射座椅的控掣手把，是MB腕錶系列另一標誌性設計。