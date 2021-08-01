Hermès展示大師級鏤空技術月相錶　大玩材質對比營造視覺效果

鏤空在高級製錶界中並不被定義為複雜功能，因為這個技術可以說是純粹為了視覺效果而生，講究的不是甚麼異想天開的創作念頭，反而著重於設計者在美學及工藝上的完美平衡。

39.5毫米圓形錶殼用上噴砂處理的五級鈦金屬製成。(圖片提供：Hermès)

Hermès最近推出了一枚Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相錶，大膽運用了對比材質與跨界風格，將極度簡約、沉靜與近乎苛求的細節融合在一起。這款由簡單純粹的線條構成，以極輕量鈦金屬打造的腕錶，成為了誕生於2015年的Slim d’Hermès系列最新成員。

愛馬仕自製 H1953 超薄自動上鍊機械機芯於瑞士製造。(圖片提供：Hermès)

細節見於微處，Slim d’Hermès Squelette Lune鏤空月相錶的圓形錶殼和棱角分明的錶耳，風格遊走於古典和現代之間。在巧妙的材料並置中，微噴砂處理的鈦金屬錶殼上搭配珍貴的鉑金錶圈與白金錶冠，營造出精妙的光影與質感交錯效果。如陰翳般的深色鏤空錶盤，被通透纖細的機芯骨架，以及霧面與鏡面交替的打磨修飾突顯出來，彰顯了這款俊美腕錶的特色和精緻之處。

鏤空錶盤上加放射飾紋打磨並以黑金處理的刻度環。(圖片提供：Hermès)

腕錶奇幻之處，在於同樣也以鏤空製成的雙月相。飛掠其上的細長藍色指針則呼應鱷魚皮錶帶上的縫線。時、分針與月相顯示伴隨著愛馬仕自製H1953 超薄自動上鍊機芯的節奏律動著，機芯並以明暗交織的鐫刻H字母裝飾。精緻的機芯，錶殼與錶帶均由愛馬仕製錶工坊的工匠以精湛的工藝製作完成。