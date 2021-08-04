Bulgari開發專屬App任意設計心水配搭　揭示奢侈品未來市場路向

「有得揀，你先係老闆。」奢侈品的其中一個最具價值的地方，是其獨特性。如果是人有我有的東西，不管價格如何昂貴，也只跟超級市場的貨品一樣毫不矜貴。

同一個款式卻可以有不同物料顏色任你選擇。(圖片提供：Bulgari)

高級腕錶正就是因為這樣總是有限量製作的佳品，才顯得價值非凡。當然最好的話，由自己參與選擇設計，製作出專屬自己的作品，價值就更高了。

合乎個人身份性格的設定令腕錶的可能性大大增高。(圖片提供：Bulgari)

Bulgari剛剛發表了其全新Octo Roma Naturalia腕錶，美不勝收是理所當然，其創新的訂製體驗，才是我的目光所在。更有趣的是，Bulgari與時並進，特別開發出全新應用程式「Maestria」，將21世紀的創新科技與瑞士製錶工藝完美結合。

細節修飾都在微細處顯示出各自特色。(圖片提供：Bulgari)

這個平板專用應用程式現時暫只開放用於訂製Bulgari Octo Roma Naturalia腕錶，也同時僅限於Bulgari專門店及活動中使用，預計之後將拓展延伸至其他系列。只要登入應用程式，你就可按照步驟打造獨一無二的腕錶，從寶石挑選、錶殼物料、錶殼鑲嵌到錶底蓋鐫刻均可隨心自訂。

就連機芯的配色亦可以按照你的指示而轉換。(圖片提供：Bulgari)

講回腕錶，全新Bulgari Octo Roma Naturalia系列腕錶以彩色寶石體現大自然的造物力量，三種不同版本包括有黑色縞瑪瑙、青金石和孔雀石。每枚作品均依照品牌的製錶傳統，全程以手工組裝，巧奪天工。

低調或是奢華，你會選擇多買幾款來配襯不同場合嗎？(圖片提供：Bulgari)

按照系統每一個訂製環節，Bulgari更會提供設計概覽與產品細節以供檢視，讓你可以透過電子郵件和朋友分享你的設計細節。