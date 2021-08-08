De Bethune研發全新機芯製成超精緻旅行錶　精彩功能令人目不暇給

別以為De Bethune的造型一定會奇怪搶眼，當他們選擇走優雅路線時，設計卻也可以浪漫又典雅。DB25 GMT Starry Varius不單耐看，其中裝載的錶廠第29枚自製機芯，功能更是精彩得叫你目不暇給。

面盤最中央以日夜概念呈現，拋光半球形玫瑰金太陽照耀半邊面盤。(圖片提供：De Bethune)

當旅行成為遙不可及的想像之時，De Bethune創作這枚旅行錶實在是懷有一份對未來的盼望。

直徑42mm的拋光五級鈦金屬錶殼之內，面盤最內側為日期環，以末端為三角形的指針瞬跳指示日期，並可透過六點位置的快調，獨立調整。再向外則是24小時制的第二時區環，以一枚微型金屬球指示。藉由錶冠便可雙向調整設定，操作十分體貼用家。而同樣以錶冠不同段位調整的，還有最外環的所在地時間，以藍鋼指針指示小時與分鐘。

24小時制的第二時區環，以一枚微型金屬球指示。(圖片提供：De Bethune)

自從De Bethune開發獨特的3D球體月相顯示後，細緻的微型金屬球便成為De Bethune的技術象徵。球體一分為二，一半為藍色，另一半為玫瑰金，在此為日夜顯示之用。以清晨六點與下午六點為分界，逐漸轉動換色，進而代表日出日落。表現形式獨特，操作則如多數時區錶款，錶主只需透過錶冠第二段位，便能單獨調整，可說是非常方便。

這枚全新的GMT款式除了實用，也更強調DB25 Starry Varius以點點繁星裝飾的美感與特色。(圖片提供：De Bethune)

中央錶盤上方以品牌獨家的微波裝飾（Microlight）勾勒出光芒，另一端則是以藍色拋光鈦金屬所打造的微型夜空，藉由許多細微的金針標點出星空，並以雷射與24K金箔打造出遠端的銀河。雖是平面，卻因此呈現出深邃的視野。

藍寶石水晶透明底蓋能讓人一眼欣賞內裝機芯。(圖片提供：De Bethune)

透過透明的藍寶石水晶底蓋，能清晰看見內裝機芯。新式專利鈦合金擺輪，加入白金配重塊大大增強了效能。此外採用De Bethune專利的末端扁平曲線游絲，面對溫度變化也有更好的表現，能維持運作的穩定。結構方面針對空氣力學有所調整，確保空氣阻力最小。搭配輕巧的矽擒縱，除了材質物理特性帶來的優異外，也能有效節省動力。結合雙發條盒配置，讓腕錶達到五日動力儲存。

細膩的指針與層次分明的面盤極為貼合，展現出品牌精緻細膩的製作工藝。(圖片提供：De Bethune)

此外，不能不提的自然還有獨家三重降落傘避震器。擺輪由一組避震器固定在鈦金屬擺輪橋板上，而橋板左右支撐處也各有一組避震器，達成更好的避震效果，也讓視覺效果能更平衡。