朗格20週年推出3款限量版新錶　18K玫瑰金超薄陀飛輪夏季壓軸登場

A. LANGE & SÖHNE朗格2021下半年剛開始創作能量就很充沛，他們一口氣發表了三款令人熟悉的新作，之所以會覺得「熟悉」是因為這三款作品之前都已經出過，不過品牌這次分別進行換材質、配色或是微調設計的方式進行改款，讓手錶展現出煥然一新的風格；新改款的三件作品包括Langematik Perpetual、Cabaret Tourbillon和Saxonia Thin，其中Cabaret Tourbillon還是朗格最讓人能夠大飽眼福的「Handwerkskunst」版本，這可是繼2017年後品牌再度推出的Handwerkskunst款式，所以這款錶一登場立即吸引收藏家注意。

Langematik Perpetual（亮點：慶祝問世20週年推出藍面限量版）

一晃眼Langematik Perpetual已經誕生20個年頭，朗格最初是在2001年打造這款品牌迄今唯一的自動萬年曆手錶。除此之外，這款錶還具備大日期顯示以及可以同步調校萬年曆資訊的快調裝飾，經典風格過了20年還是不顯陳舊。其實朗格曾在2019年推出Langematik Perpetual的18K蜂蜜色金改款，不過2021年由於具有手錶問世20週年的意義，因此品牌選擇以對他們家獨具意義的深藍色面盤來重新詮釋這款作品，而且這次Langematik Perpetual還同時亮相白金和玫瑰金版本，兩種版本都是搭配深藍色面盤以及同色皮錶帶，呈現出同中求異的獨立個性差異。

以下就快速瀏覽這次改款的三款朗格新作有哪些不同之處。（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 8

兩種材質版本的Langematik Perpetual它們面盤上的羅馬數字時標、指針和月相盤裡的月亮圖案分別為18K鍍銠黃金（白金款）與18K玫瑰金（玫瑰金款），使得手錶看起來具有統一和諧的視覺效果。這款錶的萬年曆資訊均勻分配在面盤上，包括12點的大日期、3點的月份／閏年顯示、6點的小秒／月相顯示以及9點的星期／日夜顯示，其所蘊含的顯時資訊比一般的萬年曆更豐富，但是朗格巧妙使用同軸設計，讓面盤保持俐落感，這些大大小小單位的時間資訊既可以單項調校，也可以透過錶殼10點方向的隱藏式按把同步推薦，是相當方便佩戴者使用的設計。

錶款搭載L922.1 Sax-0-Mat機芯，這枚採用3/4自動盤設計的機芯擁有能更精準對時的歸零設計，也就是當佩戴者拉出錶冠的同時，擺輪會暫時停止運作，同時秒針也會回復到原點位置，而且得力於3/4自動盤設計，使得機芯的厚度可以控制在5.7mm，使得手錶整體厚度不會過於沉重，還有朗格招牌的機芯工藝像是3/4夾板、格拉蘇蒂羅紋、手工雕刻擺輪橋板等，在這枚機芯上都能一覽無遺。

目前朗格旗下各系列都是圓形錶殼，但在品牌發展歷程中，也是有出現過像是Cabaret這種矩形錶殼的作品，至於Cabaret Tourbillon最初是在2008年登場，當時它號稱是錶壇首款停秒陀飛輪，不過這款錶活躍的時間不算長，近年也都沒有再推出後繼作品，所以品牌2021年重新把它帶回市場，而且還是以Handwerkskunst版本的姿態的確出人意料。

同場加映：TUDOR新款Black Bay Chrono點評 成熊貓面Daytona最佳替代手錶？（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 23

Cabaret Tourbillon Handwerkskunst（亮點：Handwerkskunst系列睽違4年的第7款作品）

Cabaret Tourbillon Handwerkskunst以鉑金材質製作錶殼，這次朗格替手錶妝點深灰色調，而且面盤上還有一層半透明琺瑯用以提升整體質感。Handwerkskunst系列往往都會出現一些傳統裝飾工藝技法，這在一般的朗格手錶身上比較看不到，Cabaret Tourbillon Handwerkskunst除了前述的半透明琺瑯外，他在面盤內側的矩形空間也出現品牌精心擘劃的手工雕刻菱形圖案——靈感其實很簡單，正是來自錶款獨樹一幟的菱形時標，朗格採用Tremblage雕刻工藝，使得菱形雕刻圖案能夠和周圍的深灰色面盤產生明顯的區隔。而既然這款錶是錶壇首見的停秒陀飛輪，也因此品牌當時是罕見地把陀飛輪放置在面盤側，要知道這麼坦蕩呈現在面盤上的朗格陀飛輪手錶著實不多見，而且它還結合品牌的幾個特色元素如大日期、德文的動儲顯示等，加上矩形錶殼，在在讓手錶於朗格旗下顯得特立獨行。

朗格當年替Cabaret Tourbillon專程製作了一枚矩形機芯L042.1，只要佩戴者一拉出錶冠，機芯內部一組特別設計的槓桿系統就會旋轉可動式V形彈簧，讓它轉向擺輪邊緣，而且就算彈簧的一臂落在三枚框架柱之上，擺輪也能隨即停止；而當錶冠被推回原位時，彈簧又會立即回縮，擺輪立刻就會回復運作，維持手錶的精準運行品質。由於錶款是Handwerkskunst版本，因此朗格也額外在陀飛輪橋板加上黑色鍍銠菱形雕刻圖案，一方面呼應面盤的設計，同時也替機芯增添更多看頭，此外機芯其他3/4夾板表面也改採粒紋修飾，由這些細節突顯手錶的特殊限量身份。

同場加映：PATEK PHILIPPE｜百達翡麗4款全新Aquanaut水鬼腕錶 女士也有份（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 23

Saxonia Thin（亮點：錶殼改為18K玫瑰金）

整體厚度僅6.2mm的Saxonia Thin是朗格的超薄設計代表作，這款錶在2018年首度出現時是採用18K白金錶殼，2021年品牌替其換上18K玫瑰金材質再出發，至於手錶的面盤依舊是富有星空聯想意念的藍色砂金石玻璃搭配深藍色無縫皮革錶帶，替手錶的浪漫氛圍覆上一層溫潤貴氣。

隨著錶殼換成玫瑰金，面盤上的指針和線型時標也都改成玫瑰金材質，至於砂金石玻璃材質乃是朗格近年引進製錶的魅力元素，這種工藝早在17世紀時的威尼斯已經成行，簡單來說製作過程中需把銅顆粒灌注到熔化的玻璃中，加熱後這些銅顆粒會形成微小晶體，這也是為什麼砂金石玻璃會有那種一閃一閃亮晶晶效果的原因，銅顆粒會反射入射光，讓人看著面盤就想到夜空中閃爍的繁星，即使手錶只有二針基本功能，它的視覺美感還是很令人陶醉其中。

錶款搭載的L093.1手上鍊機芯厚度2.9mm是手錶能夠超薄化的關鍵，目前它在品牌旗下也是最薄的一款機芯，不過朗格還是很注重手錶的佩戴實用性，因此這枚機芯可以輸出72小時動能，賞心悅目之際也確保佩戴者即使週末不戴錶，隔週上班戴了手錶就可以直接出門不用再重新調時。

同場加映：Rolex勞力士Daytona價格懶人包 包含2021最新隕石面地通拿定價（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

同場加映：【Rolex改錶計劃】打造冰川感手錶 見證透明水晶Daytona的誕生（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 5

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：朗格2021年夏季新錶曝光 萬年曆、陀飛輪、超薄錶改款登場】