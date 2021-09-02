PATEK PHILIPPE最新6款高端工藝手錶　手工雕飾、鑽石錶圈顯奢華

PATEK PHILIPPE百達翡麗繼2021年5月發表大批Aquanaut生力軍後，相隔才一個月左右的時間品牌又再一次揭曉了另外六款新作，將較於上月新品聚焦在Aquanaut系列，此次新作則是分屬Grand Complications、Golden Ellipse和Nautilus等多重系列，它們隨著品牌近期舉辦的「2020-2021年珍稀工藝時計」展覽同步登場，六款新作除了有部分蘊含PP擅長的高端複雜工藝外，它們還透過品牌另一項長才——裝飾工藝加以串連，包括手工雕刻、琺瑯彩繪以及寶石鑲嵌等，賦予手錶外在更美不勝收的視覺魅力，以下便來一一認識這些錶王百達翡麗的最新力作。

PP擅長高端複雜工藝，這次推出6款新錶展現手工雕刻、琺瑯彩繪及寶石鑲嵌的高貴精緻魅力（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Grand Complications 6002R

這款收藏家夢寐以求的天文陀飛輪雙面錶共結合了12項複雜功能，包括採用雙音簧的教堂鐘聲三問功能、陀飛輪、萬年曆、恆星時間與北半球天體與月相顯示等等，新款換成了玫瑰金錶殼，搭配棕色的大明火琺瑯面盤，品牌工匠以一塊K金原料精雕細琢，以藤蔓花紋為靈感加以延伸至錶殼外貌，藉由銳利的雕刻刀與鑿刀賦予錶圈、錶殼、錶冠、三問報時滑桿與錶耳繁複細膩的立體裝飾圖案，無論造型或是功能都匯聚百達翡麗的尖端水準。

Grand Complications 5304/301R

PP此次再度選用玫瑰金材質製作錶殼，但是在錶圈、錶耳及折疊式錶扣等部分鑲上80顆矩形鑽石。在美鑽的烘托之下，以藍寶石圓盤製成的透明面盤使得日曆顯示系統看起來既精密又富有工藝美感。這款錶具備三問報時功能、萬年曆、月相和逆跳日期等複雜功能，也是品牌另一款得意傑作。錶殼側邊鑲有白金材質的鏤空樹葉金雕圖案，與玫瑰金微型自動盤上的花紋剛好互相呼應；透過透明底蓋，不只能看到精巧的微型自動盤，包括基板上的日內瓦波紋、音錘、音簧以及調節器等報時相關裝置也都能盡收眼底。

Grand Complications 5374G

5374換上白金錶殼搭配藍色大明火新亮相，這款錶身兼三問和萬年曆兩大頂級功能，有別於品牌先前推出的款式為鉑金錶殼搭配黑色琺瑯面盤，新款5374G整體的視覺印象呈現出另一種新風格。錶款的面盤格局走的是比較傳統的路線，包括以小錶盤顯示日、星、月和閏年等與萬年曆相關的功能，另外月相顯示則是與指針式日期錶盤同軸至於面盤6點方向。錶背露出R 27 Q自動機芯的樣貌，這枚機芯同樣也是採取微型自動盤設計，因此機芯結構雖然複雜，但機芯厚度也才6.9mm，突顯PP注重佩戴舒適性的用心。

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Grand Complications 7040/250G

這款是PP嶄新創作的報時女錶，錶款以白金材質打造36mm的中型錶殼，錶圈分成兩排共鑲嵌多達168顆美鑽，百達翡麗採用火光鑲嵌工藝將鑽石安穩且盡展光芒地固定在錶圈上，同時它的線形錶耳則帶有一點復古氛圍。手錶的面盤飾有手工雕飾螺旋紋圖案，並塗覆藍色透明琺瑯，借助Flinqué透明琺瑯珍稀工藝，讓機刻花紋多了色彩的魔力，此外包括指針與時標同樣採用劍形設計，至於6點方向的小秒針外緣則鑲上12顆金質圓點作為秒數代表刻度，整體看起來細緻俐落，但翻到錶背又能見到報時機制這種高端複雜的工藝手錶，展現突破傳統女錶功能趨於基本的刻板印象。

Golden Ellipse 5738/51G

睽違3年後，Golden Ellipse系列又有新作，這次的5738/51G和前幾年品牌推出的5738/50P擁有類似的設計，都是在黑色大明火琺瑯面盤上以手工雕出裝飾紋路，不過這次PP將圖案從前作的卡勒卓華十字星標徽改為藤蔓花紋，另外錶殼也從鉑金換成白金，其他系列一脈相承的特色例如介於長方形和圓形的特色錶殼、超薄設計（錶殼厚度僅6.58mm）以及二針簡約功能等都依舊鮮明且獨特。

Nautilus 7118/1450G

百達翡麗繼2021年4月推出玫瑰金款的Nautilus 7118/1450之後，這次緊接連白金版本也補上了。PP透過寶石鑲嵌工藝將金鷹女錶升級到另一種奢華境界，不止白金錶殼上鑲滿鑽石，就連錶冠、面盤以及鍊帶都一一鑲上鑽石，數量超過2500顆，璀璨耀眼到快讓人眼睛睜不開。而在華麗非凡的鑽石裝飾之外，7118/1450G搭載的還是百達翡麗穩定的基礎機芯324 S，它的功能雖簡約，但是品質以及精準度都有PP印記掛保證，製錶工藝層面絕對也是女錶中的頂尖人才。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP超級複雜功能與稀有裝飾工藝新錶一次看】