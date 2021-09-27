Rolex勞力士Daytona 58年進化史　5大升級配置奠定名錶界王者之位

【腕表之家 鐘錶技術】 50年5大升級，才有了今天的勞力士Daytona。勞力士Daytona，是市面上最熱門的運動錶，熱度始終名列前茅。除了供應量緊缺外，錶好，自身實力過硬，是Daytona長盛不衰的重要原因。

但凡玩過Daytona的玩家都知道，Daytona尺寸、薄厚適中，有時尚感，有識別度，走時準，還耐造。各方面達到了平衡。勞力士Daytona能有今天的過硬實力，不是一日之功，而是在過去50多年中，一步一步修煉、強化而來的。所以咱們就看一看，Daytona身上的關鍵配置，是怎樣一步一步裝備上的。

勞力士Daytona 由1963年至2016年，經過5大升級進化，成功登上市面上最受歡迎的勞力士款式。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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測速外圈：1963年裝備

勞力士Daytona，於1963年誕生，也就是在1963年，DAYTONA 的英文第一次出現在手錶的盤面上。勞力士Daytona第一個型號，是6239。Daytona 6239的一大特徵，就是測速外圈第一次出現在了勞力士的計時錶上。

由於1957年，OMEGA推出的第一種超霸（型號CK 2915），就將測速圈做在了錶圈上，因此也有觀點認為，勞力士Daytona 6239或許是受到了OMEGA超霸CK 2915的影響（民間猜測）。早期勞力士Daytona使用的測速外圈有幾種，像6239是鋼圈，6240是黑色亞克力外圈。後來也使用過鋁圈。現代Daytona 16520、116520重新使用鋼圈，直到目前在售的116500換裝最新的陶瓷圈，成為Daytona上一大關鍵配置。

計時按鈕鎖把：1970年裝備

雖然在最早的勞力士Daytona 6240上，就已經出現計時按鈕鎖把。但短暫出現後，又在Daytona 6241上取消了。Daytona全面裝備計時按鈕鎖把，是在1970年的Daytona 6263上。

計時按鈕增加鎖把，進一步增加了手錶防水能力。使用計時按鈕時，先擰開解鎖，使用後，再擰回去鎖上。從6263之後，計時按鈕鎖把就成為了勞力士Daytona的標配，並一直使用到今天。成為Daytona的一個標誌性特點。

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蠔式錶殼：1970年裝備

蠔式錶殼，是勞力士一大核心技術。蠔式錶殼的旋入式底蓋、旋入式錶冠，是勞力士防水、防塵，堅固耐造的保障。1970年，勞力士開始為Daytona裝備蠔式錶殼，6263是第一種使用蠔式錶殼的Daytona。各位可以看到，6263在盤面ROLEX字樣下面，出現了蠔式錶殼OYSTER字樣，在之前的Daytona上是沒有的。

裝備蠔式錶殼和計時按鈕鎖把的6263，防水能力得到加強。從1970年的6263到今天的Daytona 116500，始終保持100米防水能力。

錶冠護肩、計時盤黑色外圈：1988年裝備

1988年，Daytona 16520，是勞力士對Daytona的一次重大改款，由此奠定了現代Daytona的外觀樣式。Daytona 16520，尺寸由之前的37毫米，上升到40毫米，第一次裝備了錶冠護肩。對於運動錶來說，錶冠護肩還是很有用處的。如果沒有護肩，磕到錶冠，錶冠很容易被磕變形。

各位可以看到，過去的Daytona小計時盤要麼是全黑的，要麼是全白的。勞力士Daytona 16520在錶盤上，第一次給計時盤增加了黑色外圈。讓小計時盤有了黑白顏色反差。如今俗稱的「熊貓迪」盤面，由此誕生，並一直延續至今。

另外，值得注意的是，勞力士16520重新恢復使用鋼錶圈，同時Daytona 16520是第一種使用自動計時機芯的勞力士計時錶（16520之前，Daytona都是手動的，主要使用外購的valjoux 72系列手動計時機芯）。勞力士將真力時El Primero 自動計時機芯改良，把36000次/時擺頻，調整到28800次/時，重新編號為4030機芯，使用在Daytona 16520上。直到2000年，勞力士推出4130自產機芯，裝備在Daytona 116520上。

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陶瓷錶圈：2016年裝備

2016年，在售的最新一代Daytona 116500推出，在116500上，Daytona第一次換裝陶瓷錶圈。完成了迄今為止的最後一次重大升級。

相比Daytona之前使用過的阿加力錶圈、鋁圈、鋼圈，陶瓷圈耐劃耐磨，常亮常新，錶圈不會褪色，錶圈刻度不會脱落。同時，陶瓷圈可以做成彩色的。比如鉑金殼Daytona，搭配的就是棕色陶瓷圈，提升了顏值。

勞力士Daytona，從1963年誕生，到今天，經過58年的演變，中間沒有任何斷檔，才有了今天的實力。雖然星期日曆DD，是名義上勞力士的旗艦型號。但從實際角度看，Daytona不論古董型號，還是在售型號，都是勞力士價值最高，當之無愧的王者。

最後，放上Daytona型號演變的年份彙總，以便各位玩家參考。

Daytona 6239：1963年到1969年

Daytona 6240：1965年到1969年

Daytona 6241：1966年到1969年

Daytona 6262：1970年

Daytona 6263：1970年到1988年

Daytona 6264：1970年到1972年

Daytona 6265：1970年到1988年

Daytona 16520：1988年到2000年

Daytona 116520：2000年到2016年

Daytona 116500：2016年至今

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