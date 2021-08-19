Chaumet最新高級傑作　齊集琺瑯璣鏤馬賽克鑲鑽神技

裝飾工藝並不算是高級功能之列，但其重要性卻絲毫不比任何技術來得低。Chaumet最近推出高級腕錶Infiniment 12 - Rêverie Nocturne，在方寸之間以最高技藝講述一個優美故事，怎不叫人動心？

錶圈上的美鑽彷彿形成一圈璀璨光環。(圖片提供：Chaumet)

這枚新作的推出，是為了慶祝位於巴黎凡登廣場12 號的總店重新開幕一周年。Chaumet這枚Infiniment 12 - Rêverie Nocturne由專業工匠精心製作，體現出Chaumet二百多年以來一直集高級珠寶工藝與精密製錶技術於一身的特殊身份。

Infiniment 12 - Rêverie Nocturne系列腕錶富有詩情畫意及巴黎特色。(圖片提供：Chaumet)

Infiniment 12 - Rêverie Nocturne系列白金腕錶採用瑞士機械自動上鏈機芯，錶圈、錶耳及錶冠均鑲嵌明亮式切割鑽石。錶盤飾以金、璣鏤雕花及深藍色大明火琺瑯夜空，微砌馬賽克裝飾及綴以明亮式切割鑽石的手工雕刻細節，而夜藍色亮面鱷魚皮錶帶則搭配鋪鑲明亮式切割美鑽的白金針扣，閃爍動人。

著名琺瑯大師Anita Porchet所製作的大明火琺瑯（Grand Feu Enamel）與金色光芒的星星和細密的璣鏤雕花（Guilloché）飾紋交相輝映(圖片提供：Chaumet)

Infiniment 12 - Rêverie Nocturne系列腕錶富有詩情畫意及巴黎特色，其瑞士自動機械機芯完美捕捉巴黎凡登廣場夜空的神秘魅力。錶圈上的美鑽彷彿形成一圈璀璨光環，著名琺瑯大師Anita Porchet所製作的大明火琺瑯（Grand Feu Enamel）與金色光芒的星星和細密的璣鏤雕花（Guilloché）飾紋交相輝映，勾畫出扣人心弦的夜空。

街燈及廣場中央的圓柱則以手工雕花製成。(圖片提供：Chaumet)

微型彩繪進一步凸顯光影線條與輪廓，集多種頂尖工藝之大成，每道工藝均令錶盤上巴黎夜景更加立體鮮明。工匠以寶石演繹各種圖案，如在珍珠貝母上繪畫及雕刻出凡登廣場上的幾何形鋪路石；街燈及廣場中央的圓柱則以手工雕花製成。每個錶盤上更飾有一塊取自凡登廣場12號府邸的小寶石，對情迷優雅巴黎的人來說，這款腕錶實在讓人聯想遐邇。