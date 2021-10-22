Rolex｜關於勞力士歷久不衰的6件事　鐘錶達人：這是全球通用貨幣

對玩錶的人來說，大家都知道勞力士一直都有它自己的江湖地位，但近幾年來勞力士風潮再度吹起，使品牌達到另一個高峰點。對於許多新進場的人來說，大多知道勞力士的熱度，但處於知其然，而不知其所以然的情況。這一期邀來在腕錶界擁有31年經驗的陳希敏（Andy Chan）告訴你，勞力士為何這麼夯！

1990年代，陳希敏曾在馬來西亞勞力士維修部工作了12年、2002年轉到 Richemont（ 歷峰）工作，得以到瑞士學習更多頂級腕錶的維修知識，後來更受邀到中國亨得利集團（Hengdeli）擔任技術總監一職，對腕錶有深入的了解。雖然接觸過各大品牌，但陳希敏對勞力士仍是情有獨鍾，在個人優管頻道「Watchmaker Andy Chan鐘錶達人」中，影片內容多為勞力士相關知識。

對於勞力士為什麼這麼紅，鐘錶達人提出了幾個看點：（點擊放大閱讀）▼▼▼

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一、明星效應

提起007電影系列，你可能會想到James Bond戴的都是Omega腕錶，但實際上最早出現的腕錶不是Omega，而是勞力士。在1962年首部007電影《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）裏，主角手上戴著的就是勞力士的黑水鬼。

隨後又有賽車手Paul Newman佩戴勞力士Daytona腕錶，無論是日常活動、賽車或是拍攝雜誌封面，他總是帶著這款腕錶，引起了廣大的粉絲的注意，使錶款越來越紅。

儘管兩者都不是品牌官方代言，卻無阻明星效應，成為上述兩個系列爆紅的原因之一。

二、飢餓營銷

從1990年代開始，Daytona已經處於難以買到的情況了，每月店裏僅會有1至2枚而已，從而讓人產生珍稀感。

三、隱藏在市場的幕後推手

雖然品牌走的是飢餓營銷，但仍會按期生產腕錶，不到一錶難求的情況。陳希敏個人認為，市場上有一批人正在大量掃貨，致使亞洲市場嚴重缺貨，從而推高了腕錶的市場價，同時也讓人產生「買不到的總是最好的」的感覺，使勞力士的市場需求變得更大。

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四、全球流通的「貨幣」

疫情後許多人開始尋找其他投資機會，而玩錶就是其中一門大家看好的投資領域。腕錶升值率高，一般能賺不少，加上「全球通用」，稱得上是另一種「貨幣」。

五、設計與用色

勞力士的Daytona及Submariner原本就是熱夯系列，但隨著品牌推出熊貓底、大膽採用品牌標誌顏色-綠色，成功吸引了眾人的目光，甚至讓許多同行也開始向它看齊，紛紛推出相應元素腕錶。

六、耐用又耐看

相比起陀飛輪、萬年曆等複雜性高的腕錶，勞力士腕錶走的是實用與耐用路線。陳希敏指出，高端的精緻腕錶不適合日常佩戴，因此實用性較低，而勞力士的耐用性高、機芯準確，且款式簡單不復雜，十分耐看，會是一般人日常的選擇。

「唯一的缺點，應該就是太難找了。」陳希敏透露，原本已經熱夯的勞力士在疫情期間更是一錶難求，即便價格節節攀升，也仍處於買不到的狀態。他指出，如今走入本地錶行，整家店的勞力士存貨不超過10枚，且大多屬於精緻的鑽石錶款，其他款式則是缺貨中。這樣的情況不僅發生在馬來西亞及新加坡，整個亞洲市場都處於這個狀態，他認為唯有等各國解封后，情況才會稍微緩和一些。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：從明星效應到一表難求 鐘錶達人陳希敏淺析勞力士】