Rolex、PP、Hublot等腕錶需貼保護膜嗎？手錶發燒友優、缺點分析

【腕表之家 鐘錶雜談】長期以來一直存在「需不需要給手錶貼膜」的爭議，部分錶友在佩戴新錶時會格外謹慎，生怕一不小心留下劃痕，選擇貼膜是避免意外劃痕的一個有效辦法，但也有不少錶友對此提出質疑。對於腕錶的愛護無可厚非，每人都希望自己的愛錶光亮如新，那麼貼膜究竟是否有必要呢？

手錶作為飾品，嶄新的品相無疑更受人歡迎。支持貼膜的錶友認為，這有利於規避日常使用所留下的劃痕，延長腕錶的使用壽命。如果日後有換表打算，一枚品相完好的腕錶在二級市場上價格也會更高。不僅如此，貼膜還能起到強烈的心理暗示作用，使佩戴者不再過分拘束，放心、大膽的擺動手臂，秀出心儀的腕錶。正因如此不乏眾多贊成貼膜的錶友，他們表達了自己的看法：

錶友A：「我只會貼錶鏡，幾千的手機都會貼膜帶殼，幾萬的錶也正常。」

錶友B：「我就貼膜了，感覺挺好的。起碼不花了。錶是用來戴的，貼膜是為了更不在意的戴，哈哈哈。」

錶友C：「比如勞力士現在的那個錶扣，幾天就磨花得慘不忍睹，貼個後膜隨便戴，錶扣都是嶄新嶄新的，貼個膜有何不可？ ⋯⋯還有我個人經驗，自己的一隻小綠針戴了沒多久，陶瓷圈上面三角區刻度就不知道被什麼東西刮掉一片，極其難看，這時候想要是貼了一層錶圈膜，就不會磨成這樣了。另一隻DJ，因為錶兩側都是拋光面，戴了幾個月佈滿劃痕也就罷了，關鍵還不知道怎麼劃拉出兩道拋光也難以修復的深槽，這時候同樣想當初要是貼着膜就不會了。」

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而持反對觀點的人認為，貼膜會對錶鏡通透和整體金屬質感產生影響，從而降低了腕錶的美觀度。貼膜的莫氏硬度遠遠低於藍寶石錶鏡和不鏽鋼，貼膜表面更容易留下劃痕，且纖薄的貼膜也無法抵禦磕碰等嚴重外力衝擊，在佩戴一定時間後必須更換。相較於數碼產品貼膜，手錶貼膜價格不菲，定期更換也是一筆不小的開支。因此這些錶友也表達了截然不同的觀點：

錶友D：「貼膜沒意思，就跟買了新衣服不摘標籤，讓別人看以為租來的呢。劃痕都是歲月的痕跡。有味道。實在磨的不行就換個錶帶唄」

錶友E：「手機貼膜戴保護殼我還相對可以理解，防摔及個性！高檔腕錶就是質感自賞或者博眼球⋯⋯貼個塑料膜戴手上⋯⋯哪怕你戴的是滿天星彩虹迪⋯⋯我也覺得一股強烈的塑料反光違和感，絲毫不會覺得錶主的高貴及品味！」

錶友F：「兄弟，其實一塊錶，最珍貴的就是他身上的劃痕啊，這是他陪伴你走過歲月的最好證明，你歲月蹉跎時，他伴你蓄勢待發，你意氣風發時，他陪你南征北戰，他的每一道劃痕都是陪你成長的記錄，最後你會和他產生莫名的羈絆，就像一位老友，深沉寡言，卻又不失忠義，這大概就是腕錶的魅力所在了吧」

對喜愛的事物呵護有加，希望它永葆光鮮無可厚非。就應否在腕錶上貼膜，每個人都有自己的選擇。對此你又持什麼看法呢？

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