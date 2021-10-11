勞力士Oyster Perpetual價格懶人包　多種顏色、尺寸選擇入門首選

ROLEX勞力士旗下最入門的系列Oyster Perpetual 2021年彷彿經歷了一場灰姑娘之旅，原本它是相對不起眼的一款勞力士手錶，雖然說入手價格也是品牌各系列中最親切的，但可能是因為手錶外形相對樸實無華，因此它對市場的吸引力也是比較一般，大家還是更喜歡去追逐像是水鬼、Daytona或GMT-Master II等熱門錶。而且如果要用「款式多元」當作理由，品牌旗下又還有看起來更有特色一點的Datejust，通常市場選擇順位會將它放在Oyster Perpetual之前。

這樣猶如細漢般的命運在2020年有了不一樣的轉折⋯⋯因為勞力士在2020年針對Oyster Perpetual系列重新進行調整，首先就是把系列原本的五種尺寸26mm、31mm、34mm、36mm與39mm加以修改，包括停產26mm與39mm，並新增28mm和41mm兩種尺寸，也就是調整過後Oyster Perpetual系列整個尺寸基礎都放大了，變為28mm、31mm、34mm、36mm、41mm等五個尺寸。

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至於手錶的外觀造型原則上跟改款前一樣，例如錶殼線條、拋光錶圈和三板帶等等，不過品牌這次幫Oyster Perpetual系列的部分尺寸（31mm、36mm、41mm）增加了一種新的面盤選項，那就是彩色漆面，有別於系列過往採用的太陽光線面盤，而且彩色漆面一出就有粉紅色、綠松石、黃色、珊瑚紅色及綠色等五種顏色，瞬間讓手錶整個視覺印象大不同，看起來更有朝氣活力，至於沒有增添漆面的28mm和34mm就還是維持一樣的彩色太陽光線面盤。

而除了尺寸、面盤加工處理與顏色有所差別外，新款的Oyster Perpetual系列也針對機芯作出深度進化，包括36與41mm等較大型的尺寸都換上與新款無日期水鬼一樣的3230機芯，剩下三個中性或小型尺寸則是都換上換上2232機芯，大致而言改朝換代後的機芯都是往更精準耐用的方向改革，對佩戴者而言較有感的變化就在於動力儲存紛紛提升，如3230機芯為70小時、2232機芯為55小時，這都比過去它們搭載的舊款機芯有所提升；然而隨著機芯升級，勢必也會影響到手錶的定價，過去Oyster Perpetual系列從最小的26mm到最大的39mm價格分別為台幣$160,500至台幣$188,500，經過2020年那次改款後，目前Oyster Perpetual系列各款式的價格如何變動呢？點擊上方圖輯看看它們的最新價格資訊。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士入門系列OP(Oyster Perpetual)2021價格懶人包】