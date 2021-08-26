eBay手錶拍賣排名出爐　Panerai、Richard Mille等腕錶創天價成交

美國電商巨頭eBay宣佈他們將參加於8月24日至26日舉行的拉斯維加斯古董珠寶鐘錶展，這是eBay首次參加這項珠寶鐘錶界的年度盛事。拉斯維加斯古董珠寶鐘錶展看重的是eBay在推動高級手錶電子商務所取得的成績以及在市場心中建立的可信度，因此該項展覽的主辦方認為能爭取到eBay加入他們的行列對於推廣其奢侈品業務會有許多實質幫助。

在香港，eBay可能不是我們購錶的主要管道，但是在國外，消費者上該網站尋找手錶已經是稀鬆平常的事，尤其是針對那些收藏價值高的高級手錶，過去一、兩年來，eBay也不斷針對自家網站服務進行優惠，讓高級手錶的買和賣雙方可以放心透過eBay這個平台進行交易。

舉例來說，eBay先是在2020年於美國和日本市場分別針對高級手錶和球鞋推出了「真品保證」服務，大概就是如果賣家想要出售價值超過2,000美金的高級手錶，在eBay網站上架前須先經由專家鑑定是真品後才會開放出售，如此一來消費者在產品來自四面八方的eBay看到心動的高級手錶也能更安心放手給他標下去。

而在2021年，eBay又進一步提出第三方託管的新政策，這是為了避免少數不肖人士在收到買方的款項後捲錶搞消失，因此第三方託管進場就更可以保證買方在實際收到物品確認沒問題後，才會經由中介的託管帳戶將金額提交給賣方，如此更能確保買賣雙方的權益。

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而也正是因為eBay近年來屢屢強化網站對於高價奢侈品交易的把關程度，這也反映在消費者更願意在eBay上買／賣高級手錶的情況，就以2020年來說，在eBay上交易的高級手錶身價前五名的手錶都是大品牌，而且每個都價格不菲，光是第五名的百達翡麗金鷹5726/1A年曆錶，成交金額就已經達到73,993美金，換算成台幣大概要205萬，有點打破我們對eBay網購就是買些價格漂亮的二手貨這樣的印象。

有的人可能會感到好奇，究竟2020年eBay成交金額最高的手錶是哪一款、又賣出多少錢？答案是 Panerai（沛納海）在1997年推出的 Radiomir PAM21，這款錶採用鉑金材質製作，重點是手錶搭載的可是和品牌1940年代傳奇錶款Ref.3646相同的勞力士手上鍊機芯，這款錶當年僅限量推出60枚而已，所以收藏價值不言而喻，最終買方是以12.5萬美金的代價購入這款錶，等於是在eBay花了港幣97.3萬買錶，夠狂了吧。

由於eBay在今年陸續又有新制上路，可以預期的是去年eBay的高級手錶銷售金額榜未來大有機會被改寫紀錄；以後如果有甚麼特別想找的錶，不妨也可上eBay看看，搞不好裡面就有你夢寐以求的目標。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：eBay交易高級手錶價格屢創新高 最新成交金額出爐】