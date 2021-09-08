Rolex｜勞力士舊Explorer 1身價攀升　絕版214270第二季已漲近3成

今時今日勞力士手錶的身價已經攀到了一個巔峰，無論是水鬼還是Daytona等超級熱門錶，不僅超難買，市場價格也是衝到了歷史上的高點，而且有點讓人震驚的是，在那些熱門錶之外，有一些原本我們覺得比較好入手的入門型勞力士手錶也開始出現比較明顯的價格升幅，導致本來是「我們與勞力士最近的距離」這種款式，在薪水沒有跟著漲的情況下，手錶的行情卻一路扶搖直上，結果讓我們離勞力士好像愈來愈遠了⋯⋯

最近從國外知名二手錶交易網站 Chrono24 公佈的資料，可以發現有一款勞力士入門運動錶在2021年第二季的行情爬得特別快，那就是今年剛停產的上一代Explorer探一214270，其實這款錶會有這樣身價爆衝的表現還不算難理解，倒是它在短短幾個月內的時間價格忽然竄起實在讓人有點措手不及。

根據 Chrono24 網站上的報價，舊探一214270從2021年第二季開始市場行情漲得又兇又快，兩個月左右漲幅就來到29％！（Chrono24官網）

先來說說上一代探一214270的價格到底呈現如何巨大變化，這款錶的行情從2021年3月底開始起飛，到2021年5月至今開始躍上價格高原期，大概只在兩個月內的時間裡，價格便狂升了29%之多，本來在新探一124270還沒出現前，214270的價格大概就是8千美金左右，結果當新探一問世後，214270由於絕版效應，價格開始往上翻，目前差不多都需要1萬美金才比較有把握能入手，等於短時間內價格瞬間差到逾港幣1.5萬，說多不多，但說少也仍舊不少，差價都可以再拿去買一枚入門品牌的手錶了。

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214270之所以一下子行情看漲自然和它絕版有關，而且重點是新探一直接把錶徑改回Explorer以往經典的36mm這個尺寸，雖然是有點找回初衷的意思，但是對於現今的男性錶迷來說，通常如果要選應該還是會以39mm的214270為優先。

這可能就是造成新探一上市後，舊探一的價格同樣跟著扶搖直上的關鍵，從勞力士毅然決然把錶徑調小的政策來看，未來可能有一段時間Explorer就是維持36mm這種比較中性的尺寸，所以趁著現在市場上舊探一還比較買得到的時候趕緊下手，這時候買家對於手錶價格的容許值也會提高，因此目前在 Chrono24 上可以找到214270的價格落在9,500至13,000美金左右，視手錶的盒單是否齊全以及品項狀況而定，因此如果你近期想追求狀態接近全新的214270，有可能要花上超過港幣10萬這並不誇張；和三月初214270的價格對照之下，還真是讓人有一種回不去的哀傷感。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：絕版效應吃香 舊探一214270第二季價格漲幅逼近30%】