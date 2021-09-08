Rolex｜勞力士舊Explorer 1身價攀升 絕版214270第二季已漲近3成
/ 2021.09.08
最近從國外知名二手錶交易網站 Chrono24 公佈的資料，可以發現有一款勞力士入門運動錶在2021年第二季的行情爬得特別快，那就是今年剛停產的上一代Explorer探一214270，其實這款錶會有這樣身價爆衝的表現還不算難理解，倒是它在短短幾個月內的時間價格忽然竄起實在讓人有點措手不及。
根據 Chrono24 網站上的報價，舊探一214270從2021年第二季開始市場行情漲得又兇又快，兩個月左右漲幅就來到29％！（Chrono24官網）
先來說說上一代探一214270的價格到底呈現如何巨大變化，這款錶的行情從2021年3月底開始起飛，到2021年5月至今開始躍上價格高原期，大概只在兩個月內的時間裡，價格便狂升了29%之多，本來在新探一124270還沒出現前，214270的價格大概就是8千美金左右，結果當新探一問世後，214270由於絕版效應，價格開始往上翻，目前差不多都需要1萬美金才比較有把握能入手，等於短時間內價格瞬間差到逾港幣1.5萬，說多不多，但說少也仍舊不少，差價都可以再拿去買一枚入門品牌的手錶了。
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214270之所以一下子行情看漲自然和它絕版有關，而且重點是新探一直接把錶徑改回Explorer以往經典的36mm這個尺寸，雖然是有點找回初衷的意思，但是對於現今的男性錶迷來說，通常如果要選應該還是會以39mm的214270為優先。
這可能就是造成新探一上市後，舊探一的價格同樣跟著扶搖直上的關鍵，從勞力士毅然決然把錶徑調小的政策來看，未來可能有一段時間Explorer就是維持36mm這種比較中性的尺寸，所以趁著現在市場上舊探一還比較買得到的時候趕緊下手，這時候買家對於手錶價格的容許值也會提高，因此目前在 Chrono24 上可以找到214270的價格落在9,500至13,000美金左右，視手錶的盒單是否齊全以及品項狀況而定，因此如果你近期想追求狀態接近全新的214270，有可能要花上超過港幣10萬這並不誇張；和三月初214270的價格對照之下，還真是讓人有一種回不去的哀傷感。
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：絕版效應吃香 舊探一214270第二季價格漲幅逼近30%】