法國名廠改裝Daytona　定製彩虹圈加鏤空化　Eto’o版本即日上架

勞力士（Rolex）向來是錶迷們熱捧對象，雖然很大的程度上都在於Rolex過人的保值及升值潛力，不過亦有一部分鍾情於腕錶與Rolex這個品牌的朋友，會選擇將愛錶改裝，成為更獨一無二的存在。例如今回介紹的法國著名改裝錶廠Skeleton Concept，向來擅長將腕錶鏤空化，當中最引人入勝的就有Daytona的改裝作品。去年Skeleton Concept為喀麥隆傳奇足球員Samuel Eto’o客製化一款Daytona，雖然在官網上已經完售，不過有興趣的朋友不用失落，因為最近此作就在Principe Prive上架；同時間，最近Skeleton Concept亦接了另一單Daytona改裝的訂單，竟然是「自製」彩虹圈。

圖片來源：Skeleton Concept

先重新介紹一次為Samuel Eto’o客製化的Eto’o Concept，Samuel Eto’o是足球史上最偉大的前鋒之一，曾為效力的球隊得到過歐洲冠軍聯賽、非洲國家杯等多項冠軍殊榮，球迷定必清楚非常，以他的人氣也令到Eto’o Concept生色不少。是次的改裝之中，包括將Daytona Cosmograph的精鋼與啞光黑色鏤空錶盤融入祖國喀麥隆的國旗黃、紅、綠三色，並將錶圈改成碳纖維材質，在錶盤之下的4130機芯清晰可見。Samuel Eto’o本人指出此作還有一些出人意料的細緻細節，只有錶主與錶匠才能以用肉眼可見，相當神秘，卻又令人遐想不已想要入手了，現已在Principe Prive平台上有售，定價100,256美元。

圖片來源：Skeleton Concept

手錶是存在的象徵，時間是生命的象徵，所以我花時間去欣賞手錶的細節和精緻。 Samuel Eto’o

接下來在Instagram平台上得知，Skeleton Concept最近為一位來自澳洲悉尼的客戶改裝一枚Daytona，並且推測本來的作品是不鏽鋼材質的錶圈，可是這位客戶卻要求將之變換為向來人氣甚高的「彩虹圈」，其實如果想要的話為何不直接入手彩虹圈呢，但亦不用猜想客人此舉的意味，反正Skeleton Concept欣然接受委託就是了。與原廠的彩虹圈一樣，作品最後鑲上了36彩色寶石，並且將錶殼改為碳纖材質版本，所以不論質感還是輕量化的效果也是與別不同的，再加上特意為作品換上深灰色皮錶帶，與碳纖相當合襯，也是原廠風格所沒有的，最後在三個小錶盤上塗上彩色字標，指針也分別以紅、綠、藍三色示人，整體而言繽紛而別具活力，再加上碳纖和鏤空化後賦予的輕量與速度感，與Daytona的賽車本色更為合襯。