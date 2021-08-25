日內瓦高級腕錶新貴獨立錶廠Rebellion　專門打造賽車官方計時

Rebellion的總部位於瑞士日內瓦湖畔的洛奈Lonay，這家創辦於2009年的獨立製錶公司，在高級製錶界得到極高認受性的原因，是其製作水平之高，配合對於賽車運動的狂熱而引發出許多精彩設計。品牌重質不重量，每年的新作品款式不多，產量更是極其有限，所以一直都是許多人希望追求得到的珍品。今年品牌推出過兩款出色的作品，不妨和大家分享一下。

鍛造碳加工而成的矩形錶殼，具有隨機斑駁圖案，使每件作品都獨一無二。(圖片提供：Rebellion)

作為連續第二年SPA 24小時耐力賽的官方計時，Rebellion推出全新的限量系列RE-Volt GTWC，採用鍛造碳加工而成的矩形錶殼，具有隨機斑駁圖案，使每件作品都獨一無二。錶殼兩側的防反光藍寶石水晶讓光線自然流過，透明度大增的同時，也助長了其美感。

錶面錶底及錶殼兩側都加入防反光藍寶石水晶，讓光線自然流過，透明度大增。(圖片提供：Rebellion)

以黑色和紅色裝飾的新錶款上，極具運動感的外觀將高科技與卓越性能相結合，時針和分針塗上夜光物料，在鏤空機芯上微妙滑動。而下面由錶廠自行研發及組裝的機芯，每小時振動28,000次，可提供至少48小時的動力儲存。

Predator GPX Racing的時針和分針塗有Super-Luminova夜光塗層，以讓腕錶的可讀性提供最大保證。(圖片提供：Rebellion)

Rebellion RE-Volt v GTWC 限量版配有堅固舒適的錶帶，由黑色硫化橡膠製成，並配有折疊式錶扣。

八顆鈷藍色螺絲裝飾著錶圈，上面更刻有Rebellion標誌。(圖片提供：Rebellion)

同樣為SPA 24小時耐力賽而創作的Predator GPX Racing，特別在時針和分針塗有Super-Luminova夜光塗層，以讓腕錶的可讀性提供最大保證。天藍色蜂窩狀多層錶盤被鮮紅色外圈環繞，襯托出同色的秒針及錶冠圓環。八顆鈷藍色螺絲裝飾著錶圈，上面更刻有Rebellion標誌。輕巧堅固的48毫米鈦金屬錶殼保護了由Concepto錶廠開發的RE-9自動機芯。