Bvlgari經典美學錶款　45年前的「BB」造型成為不斷被模仿對象

一個腕錶款式要成為經典，功能其實不是首要，最主要的還是因為其外觀設計的出類拔萃，才能吸引人進而去欣賞其內在美。在鐘錶歷史當中，要數算經典，BVLGARI BVLGARI自然是榜上有名。

錶圈上的雙重雕刻標誌，讓人聯想起羅馬皇帝鑄造的硬幣，象徵帝國的權力。這個設計簡單，但愈簡單的事物才愈具有力量，因此這系列一度成為不少其他品牌仿效的對象。(圖片提供：Bvlgari)

所謂代表性，是要在製錶歷史上數以千萬計的腕錶款式當中脫穎而出，成為被人記住的少數。

33毫米款錶冠用上黑色凸圓形陶瓷，配黑色DLC塗層精鋼錶鏈。(圖片提供：Bvlgari)

在大約45年前推出的BVLGARI BVLGARI，也以其首字母被暱稱為BB的一代名作，以其錶圈上的雙重雕刻標誌，讓人聯想起羅馬皇帝鑄造的硬幣，象徵帝國的權力。這個設計簡單，但愈簡單的事物才愈具有力量，因此這系列一度成為不少其他品牌仿效的對象。

腕錶大型款配備自動上鏈機械機芯，具備時、分、秒和日期顯示。(圖片提供：Bvlgari)

系列今年推出的最新版本共分黑、銀兩色，其中BVLGARI BVLGARI Black備有兩個體積，分別的41毫米或33毫米款式附有黑色DLC塗層精鋼錶殼，錶圈刻有雙標誌；41毫米款錶冠綴以黑色陶瓷圓盤，33毫米款則用上黑色凸圓形陶瓷。配上黑色DLC塗層精鋼錶鏈，配摺疊式錶扣，大小兩款防水深達50米及和30米。腕錶大型款配備自動上鏈機械機芯，具備時、分、秒和日期顯示，而小型款則用上石英機芯，最後添加黑色漆面錶盤和手工鑲嵌時標。

BVLGARI BVLGARI Silver精鋼錶冠鑲嵌凸圓形紅碧璽，銀色錶盤鑲嵌12個鑽石時標。(圖片提供：Bvlgari)

BVLGARI BVLGARI Silver在功能上與黑色小型款一致，分別在精鋼錶冠鑲嵌凸圓形紅碧璽，及在銀色錶盤鑲嵌12個鑽石時標。