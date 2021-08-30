巨星Diddy評論買Richard Mille不如買樓　何解一隻錶貴過一層樓？

著名Hip Hop巨星Diddy（Sean Combs）早前在網上發布了一段影片大談「富豪錶」Richard Mille，指出雖然自己也擁有這個品牌的作品，不過對其價值卻不敢苟同，也從未戴過上手，出位言論包括覺得Richard Mille與Timex其實本質上是一樣的（當然吧，兩者的主要功能都是讀時間），而且還呼籲黑人男性與其用大量銀彈去買Richard Mille，不如買樓更實際。

Hip Hop巨星Diddy曾三次獲格林美獎（圖片來源：Getty Images）

Diddy對Richard Mille的評論旋即吸引到大量網民的討論，Richard Mille叫得富豪錶，對富豪而言買樓買錶何不全都要？可能他是覺得有人寧願用買樓的錢去買錶覺得不值？不過談及Richard Mille的價值，還是公認的物有所值。

Richard Mille的機芯也是因應桶形特別製造（圖片來源：Richard Mille）

Diddy在影片中還有提及到覺得Richard Mille外型醜陋，美感當然是因人而異，不過Richard Mille是酒桶錶之中的表表者，而且酒桶錶向來都是價值不菲的，除了Richard Mille之外，Franck Muller以及Hublot的酒桶錶都是富豪名人鍾愛之選。作為標誌性的外型，就連機芯也要專門打造，獨特的錶殼也是匠心獨運的。

Richard Mille RM 52-01 Tourbillon Skull Nano Ceramique（約港幣$1,092萬）（圖片來源：Richard Mille）

Richard Mille的錶殼用上很多罕見而具備特別功能的物料，有些是一般高級腕錶也難以企及的。由碳納米管、鋼化陶瓷、氮化矽、混入碳與石英的黃金等，或是採用F1賽車、賽船、甚至航天科技的材料，能夠研究得出這些物料的應用性已經足以令人震驚，可見研究資源花上了多少，當然也是價格的一部分。此外，錶殼大多不是一體成形的，但打磨與貼合的誤差極低，以致能夠隔絕外來的污染與水分。

Richard Mille RM 50-03（約港幣$780萬）（圖片來源：Richard Mille）

另外一個令人驚豔的就是腕錶的輕量化程度，很多腕錶都與賽車或運動有關，Richard Mille亦有一個「RM 50-3 McLaren F1」的型號，同樣是看似笨重的酒桶款，不過僅重38克，而且非常堅實，原來品牌曾與專門研究輕巧物料的曼徹斯特大學以及McLaren-Honda合作，將輕巧物料的專業知識發揮得淋漓盡致；此外，品牌在2004年研發的RM006陀飛輪腕錶，以一張信用卡的重量卻可以承受500公斤的重力，在賽車道上安全無比。

Richard Mille RM056，約2012年製的原型腕錶。2017年於佳士得紐約售出，成交價1,207,500美元（圖片來源：佳士得）

最後不得不提價錢，富豪錶當然價值不菲，一枚品牌的入門款「RM 016 Automatic Extra Flat（Titanium）」也要70萬港元，剛才說過為McLaren打造的作品要價780萬港元，一枚於2017年在佳士得拍賣的RM056原型腕錶則以120萬英磅成交，但高過這個價的作品仍然存在，絕對不只是將跑車、甚至一層樓戴上手。而且品牌每年出產只有大約3,000至5,000枚作品，雖然對於高級腕錶、於2001年才創立的年青獨立錶廠而言不算低產，但由於需求永遠大於出產，所以不只客似雲來，更加在拍賣平台上屢創佳績。