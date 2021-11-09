選鋼鍊錶帶你要懂的5件事！勞力士三板帶、五珠帶配戴感各有千秋

鍊帶在 2020 年一躍成了年度關鍵字，這麼多不同構造和設計的鍊帶對應到實際使用和穿搭時有什麼眉角？以下我們幫你設想了 5 個問題的答案。

鍊帶在 2020 年一躍成了年度關鍵字，一眾品牌紛紛推出了搭配各種新式鍊帶的產品，讓我們看錶的焦點從錶頭一路往下移動。品牌搶出鍊帶有它們市場上的盤算，不過對我們消費者來說一下子多了那麼多選擇，何樂不為；鍊帶在機能性和搭配性的泛用度都最高，原本就是市場上最受歡迎的錶帶種，問題是這麼多不同構造和設計的鍊帶對應到實際使用和穿搭時有什麼眉角？為了一條鍊帶多加好幾千或上萬真的值那個錢嗎？以下我們幫你設想了 5 個問題的答案。

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三板帶、五珠帶是甚麼？

鍊節是鍊帶的最小單位，我們去調鍊帶長短的時候就是在加減鍊節。鍊節在結構上有縱向的長短和橫向的排數。長短不難理解，排數則是在講它是由幾枚零件構成一節的，三板帶就是三枚，五珠帶就是五枚，大致上就是這個邏輯。理論上鍊節的長度愈短，對手腕的服貼度會愈好；排數愈多，則是能讓錶帶左右活動的幅度愈大。不過只要設計得宜的話，就算長度稍長、排數不多，也有可能達到良好的服貼度和靈活度，而且對某些使用情況來說服貼度和靈活度並非絕對優先的考量。

鍊節愈多排愈好嗎？

以勞力士為例，目前他們家的鍊帶有三板式的蠔式帶、五珠式的紀念型以及同樣三排但單節更短的元首型三種。就結構而言紀念型的左右動作最靈活、元首型的服貼度也應該會強過蠔式帶，但一般來說這三種戴起來都很舒服，並沒有蠔式帶明顯遜於另外兩種的感覺。而這一切都有賴於設計師為鍊結規劃了微妙的弧度、厚度以及間隙，讓三板帶也能做出相當柔軟的動作。這導致通常我們在選擇要配哪種錶帶的時候，考慮的反而是外型和價格而非實用性了（因為都差不多好用）。

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五珠帶和米蘭帶很老氣

五珠帶在我們叔叔伯伯的年代曾經蔚為風潮，餘威所及現在很多人還是會對它殘留有老氣的印象。不過隨著最新一版的鋼殼 GMT Master 將五珠帶列為標準配備之後，這種一度遭人嫌棄的鍊帶忽然之間又流行了起來。同樣從老氣翻身的還有米蘭帶，這種採用編織結構的鍊帶理論上具備了最佳的靈活度，但長久以來也跟五珠帶一樣被打入了老人錶之流，直到近年才又以復古之姿重新獲得矚目。不過要注意的是所有的復古風格都很挑人，五珠和米蘭帶也不是誰都撐得起來的，選用時請小心。

「高級」鍊帶有什麼條件？

老實說以時下市售產品的平均水準，即便是數千元出頭的錶款搭配的鍊帶通常也不至於太差，不過要分辨它稱不稱得上高級還是有幾個地方可以看。一般平價鍊帶活動鍊節的固定多半是用敲進去的針芯，高級的會鎖螺絲，鎖完了還要點膠。位於錶耳之間、負責連接錶耳跟鍊帶的零件叫「弓管」，弓管跟錶耳之間的空隙能壓到多密合端，視乎錶廠的外裝加工品質。好的可以看起來跟錶殼像是一體成型的，等閒的甚至還會左右滑動，雖然未必會對實質安全性造成多大的影響，但要說高級的話就很勉強了。

快拆錶帶安全嗎？

這幾年流行快拆錶帶，除了皮帶膠帶之外連鍊帶都能一鍵拆裝。理論上像這種關係到結構的部件自然還是固定式的最保險，這也是為什麼業內幾間素來老成持重的錶廠至今都沒有正式投入這個領域。不過其他有在做的品牌自然也不會隨便把自己的名聲拿來糟蹋，敢推出這樣的產品基本上都經歷過相當的壓力測試。而且相關技術累積了近十年的竅門，往後的設計理應會愈做愈好，安全性不需要太擔心。反倒是這種快拆系統只能搭配原廠出的錶帶，喜歡玩第三方錶帶的要三思。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：手錶，要配鋼鍊還是皮帶好？關於挑選錶帶 5 件你該知道的事】