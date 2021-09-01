愛馬仕奇妙技術創造腕錶趣味　微繪琺瑯結合絲線工藝

高級腕錶的有趣之處，在於其看似著重傳統和歷史傳承，但其實一眾製錶大師卻未停止過各種奇思妙想，試圖在一個小框框內放進千奇百怪的事物進去。

錶盤上兩項要求甚高的工藝相結合，錶廠總共歷時五年才終於做到完美境界，讓微繪琺瑯工藝襯托著多色彩的絲線。(圖片提供：Hermes)

愛馬仕（Hermes）的Arceau Toucan de Paradis工藝腕錶從來不會叫我失望，今次的新作，是以微繪琺瑯與絲線工藝製作的巨嘴鳥，兩者今次合作編織出一個獨特又繽紛的故事，教人眼前一亮。

愛馬仕鐘錶工坊縫製的Zanzibar藍色小牛皮錶帶，呼應這款獨特工藝腕錶的色彩。(圖片提供：Hermes)

說回今次錶面上擁有巨形繽紛彩喙的熱帶鳥圖案，如果是愛馬仕粉絲的話，應該都會知道是插畫家Katie Scott所創作，並作為2020年Toucans de Paradis絲巾圖案。這位年輕英國藝術家對動植物充滿熱情，並以其獨特的動植物插畫風格而聞名，於是創造了此具有裝飾羽毛的奇妙作品。

完成的琺瑯周圍被雕鑿出用於放置絲線的空間，每一根線都經過精心定位。(圖片提供：Hermes)

有趣之處在於錶盤上兩項要求甚高的工藝相結合，錶廠總共歷時五年才終於做到完美境界，讓微繪琺瑯工藝襯托著多色彩的絲線。愛馬仕獨家的絲線技術靈感來自日本的和服編織工坊，並把這頭亞馬遜叢林的巨嘴鳥以500條獨立絲線組成，耗費整整一周的精心製作方能令造型栩栩如生。

每一枚作品都得耗費整整一周的精心製作，因此錶款只作限量發行24枚。(圖片提供：Hermes)

製作上，白金錶盤先進行琺瑯工序，工匠用細緻的筆刷將混合玻璃粉末與天然油劑的釉料塗上錶盤，接著放入窯中燒製，然後再重複數次塗釉與燒製工序。完成的琺瑯周圍被雕鑿出用於放置絲線的空間，每一根線都經過精心定位，以創造微妙的閃爍效果並確保完美編排。

這頭亞馬遜叢林的巨嘴鳥以500條獨立絲線組成。(圖片提供：Hermes)

錶盤外圈鑲嵌有82顆鑽石，置放於錶徑38毫米的白金錶殼上，並搭載愛馬仕自製H1912自動上鍊機芯。最後加上愛馬仕鐘錶工坊縫製的Zanzibar藍色小牛皮錶帶，以呼應這款獨特工藝腕錶的色彩。