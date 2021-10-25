勞力士煉金術｜Rolex手錶必用18K金？黃金白金玫瑰金鑄造大揭秘

高級製錶品牌比起入門品牌的差異之一包括他們更常使用珍貴的貴金屬來製作手錶，而其實製作高貴的合金也是一門高深學問，少數高級品牌會有他們獨門的K金配方，例如勞力士有所謂的永恆玫瑰金，其中的關鍵就在於品牌擁有自己的鑄造部門。

為何要選用18K金？

若要論金屬含量，24K金的純度當然是最高的，它的含金量超過99%，光看帳面數字會覺得似乎比起18K金更尊貴，但事實是24K金質地較軟，若加工製作手錶外殼零件不但容易變形，保護性也不夠，因此錶廠才會退一步將純金拿來和其他金屬混合，製作出含金量75%的18K金，我們常在高級手錶上看到的黃金、白金或玫瑰金等材質，通常就是純金加上特定比例的銀、銅、鉑或鈀金屬所調配而生。

鑄造第一階段先以高溫燒熔金屬成為液體

在鑄造製作手錶外部零件用的合金時，鑄造廠會先備妥純黃金珠、灰白色銀條、粉紅色銅坯，以及用來製成合金的鉑或鈀。剛開始時，鑄造師會將1/10克的金屬倒進石墨坩堝（一種用來融化金屬的容器）中，接著就是放到超過攝氏1150度以上的熔爐讓金屬化成液體狀態互相融合，然後合金溶液要到在濾網上過濾，當液體穿過濾網的同時，鑄造師還要拿噴槍來燃燒這些液態金屬，這是為了避免溶液與周遭空氣產生作用而氧化。

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第二階段進行連鑄

穿過濾網的金屬溶液一旦與下方容器裡的水接觸便會立刻冷卻凝固成一顆顆的小金珠，後續鑄造師要先把小金珠烘乾，並逐一檢查篩選，合格者會被保留下來進行下一階段的步驟。此步驟稱為「連鑄」，內容大致是鑄造師要把一顆顆小金珠倒到熔爐內，先加熱讓金珠熔化再把它們灌入水冷管芯加以凝固，此時用於手錶不同部位的零件會先製造出一個大概的形狀，例如用於製作錶殼和底蓋用途的合金要先塑造成平面、用來製作鍊帶的部分是先製成條狀，至於錶圈部分的合金要先製成棒狀等。

鑄造師扮演重要角色

整個連鑄過程大概需要兩個小時，雖然過程都由機器自動完成，不過鑄造師這時卻也不得閒，因為他們還要觀察合金是否以正確的速率凝固、看看模具是不是都有對齊，以免做出來的合金形狀跑掉，此外機床、熔金池和冷卻水的溫度也必需維持在一定的範圍，當中如果有任何一個步驟出現狀況，都可能使得合金鑄造失敗收場。

初步塑造成平面、條狀或棒狀的合金會先經過錶廠的檢查，看看合金的品質以及特性是否達到預期，等到檢查通過後，這些18K金素材才會被送往金屬成形部門，進一步製造出錶殼、鍊帶與錶圈的手錶外觀零件。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：高級手錶品牌如勞力士如何鑄造黃金、白金與玫瑰金等18K金】