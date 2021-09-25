Rolex勞力士2021入門運動錶價格懶人包　Explorer系列漲幅差異大

綜觀ROLEX勞力士旗下各款的運動錶產品線，Air-King、Milgauss和Explorer屬於入手門檻較低的入門級別款式，而且它們還有一個共同特徵就是系列組成相對單純，像Air-King整個系列就一隻錶、Milgauss也不過兩隻而已，至於Explorer由於還分成一代和二代，因此成員相對顯得豐富一點點。但是若和品牌其他運動錶產品線如水鬼、Daytona等對照還是明顯較為「人丁單薄」。

由2020年邁入2021年，這幾款勞力士入門運動錶的價格大致都沒有再調整價格（除了Explorer系列）。稍微回顧一下2020年初勞力士調整價格時的變化，當時這三個系列中漲幅最大的是Air-King的3.1%、Explorer II以2.6%緊追在後，而綠玻璃也有1.2%的微幅調整，唯獨Explorer那時沒有調整價格。

不過Explorer系列因2021年迎來大改款的關係，所以價格勢必會有所變動，首先鋼殼的Explorer 124270雖然換成了3230機芯，但因為它的錶徑從39mm縮小為系列過往一貫的36mm，因此價格相較前一代的214270反而要下降些；至於外觀看起來變化不大的Explorer II，由於機芯也換上32系的3285，所以它雖然2020年才漲過一次價錢，但到了2021年一改款後，使得價格又再調整至港幣$66,400，不過這樣的漲幅相對來說還算可以接受。倒是Explorer今年首度新增了半金版本，這也一舉使得這款的價格拉高到港幣8萬元以上，成為探險家系列中最高檔的一款手錶。

以下就來了解Air-King、Milgauss和Explorer這三個系列的入門運動錶各款式目前最新的官方定價分別是多少（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士空霸Air-King、綠玻璃Milgauss、探險家Explorer 2021價格懶人包】