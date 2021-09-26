Rolex｜OP彩色漆面手錶一年後爆紅　Tiffany Blue男女通殺漲價高

ROLEX勞力士2020年推出新款的Oyster Perpetual（OP）有點翻轉了整個系列行情的感覺，原本品牌當時推出新款最受矚目的是新款水鬼，但是當市場看到原本是勞力士旗下最入門、且較樸實的OP系列竟然新增了彩色漆面後，許多人對這系列的好感度瞬間提升許多。

本來去店上會看到OP系列的機率相對高，但自從彩色漆面爆紅後，OP的市場詢問度也跟著水漲船高，結果到現在距離OP出新款已經快過一年了，這個系列的部分款式也成為了那種不太能在店上看到實錶以及必須加入等候名單大排長龍的熱門款。

由於在專賣店和AD店（編按：授權經銷商）都很難入手彩色漆面的OP，因此嗅到商機的水貨市場自然也就不會錯過這個機會，藉機炒一波價格起來，結果現在彩色漆面OP的溢價程度也愈來愈驚人，跟一年多以前它們甚至有點乏人問津的情況簡直是天壤之別。不過要注意的是，市場熱烈追求的OP主要還是集中在彩色面盤款式，並不是所有OP手錶都一起全面看漲。

外媒觀察到這將近一年來Oyster Perpetual的價格變化後，他們整理出了有關這個系列的一些市場現況與重點，如果你也是OP換上彩色漆面後的新粉絲，以下的入手攻略應該對你會有幫助。

換上彩色漆面的OP推出不久便成為熱門錶款，尺寸﹑顏色該怎麼挑選？為你整理以下5大重點（點擊放大閱讀）▼▼▼

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男性與女性最愛的OP尺寸

目前Oyster Perpetual系列共有28mm、31mm、34mm、36mm和41mm等五種尺寸，其中最受男性青睞的尺寸為41mm（溢價率94%），其次則是36mm（溢價率84%）；女性錶主通常會想選錶徑小一點的OP，而從溢價率來推論，31mm是最受女性歡迎的尺寸（溢價率有46%），接下來依序是28mm和34mm。

Tiffany Blue是無論男女性接受度都超高的OP彩色漆面顏色

Tiffany Blue漆面的Oyster Perpetual分別有31mm、36mm和41mm等三種版本，它們平均的溢價率達到148%！可見無論男性或女性都很愛這個糖果色，也成為目前OP系列最搶手的人氣王。

女性喜愛糖果漆面更勝於太陽紋面盤

在錶徑較小的OP款式中，有時同一種色調會有兩種不同處理方式，包括漆面和太陽紋面盤。以粉紅色為例，這種顏色的OP就同時有兩種面盤加工版本，不過粉紅漆面的溢價率（99%）明顯高於粉紅色太陽紋面盤（溢價率28%），可見不只男性，女性也對勞力士2020年新增的漆面設計喜愛有加。

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36mm是彩色漆面款式最齊的尺寸

漆面的OP共有糖果粉紅色、綠松石色、黃色、珊瑚紅色及綠色等五種顏色，由於糖果粉紅色只有31mm和36mm兩種尺寸，因此36mm成了唯一五種漆面顏色都有的款式。在這個尺寸中溢價率由高到低分別是：綠松石色（Tiffany藍，149%）、糖果粉紅色（129%）、黃色（96%）、珊瑚紅色（80%）以及綠色（78%）。若將範圍限制在男性最常選擇的41mm部分，則最受歡迎的顏色依序是綠松石色（177%）、黃色（134%）、珊瑚紅色（113%）以及綠色（83%）。

款式最齊全的OP面盤顏色有三種

糖果漆面有點可惜的地方在於勞力士有所謂的尺寸限定策略，也就是只有31mm、36mm和41mm這三種大小的款式才有漆面，其他則還是只有太陽紋面盤。因此如果你沒有非漆面不可的堅持的話，可以鎖定藍色、黑色和銀色這三種太陽紋面盤的OP，因為它們五種尺寸都出齊了。不過要注意的是，三種顏色目前平均來說也還是有溢價現象，依序分別是42%、34%和47%。

有點意外的是，其實太陽紋面盤的OP還是有溢價的行情，不過上面提到的數字都是平均下來的結果（市場行情則是參考知名二手錶網站Chrono24上的報價），每種尺寸與顏色之間都還是會有搶手程度的個別差異；另外在OP新款推出將近一年後，五種彩色漆面中最冷門的反而變成最具勞力士代表性的綠色，綠色漆面的OP平均溢價率「僅」68%，相較另外四種顏色的溢價率都有一點落差，可見市場似乎更喜歡跳脫傳統框架的顏色。

外媒做出的結論就是現在如果可以在專賣店或AD店以定價購入OP，算是划算的交易，但如果你的目標就是漆面的話，那麼可能還是只能尋求溢價的水貨才能加快入手時間。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士OP彩色面太受歡迎 五大必知重點入手攻略】