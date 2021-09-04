鐵金剛新片即將上映 Daniel Craig回歸參與Omega專用腕錶設計工作

充滿話題性的第25套鐵金剛電影《007: 生死有時》（No Time To Die）即將上映，這部電影在籌備以來一直備受外界關注，最大原因是上一套電影的男主角Daniel Craig曾表示不會再演這個角色。而新一任James Bond演員的傳聞，又或者的確曾被電影公司考慮的，最先出現的名字是黑人演員Idris Elba，到後來傳出Lashana Lynch將成為主角，一個黑人女性扮演占士邦的確是震撼了整個世界。

為進一步減輕腕錶的重量，Omega選用「Tropical」啡色鋁質物料作錶面及錶圈。(圖片提供：Omega)

但最後的結局卻又再出人意表，因為新一集電影的James Bond角色，終於又回到誓神劈願說不會再演的Daniel Craig手上。除了劇本之外，連帶最新的Omega占士邦手錶，也由Daniel來加入設計及演繹﹗

內置的Omega 8806 Co-Axial Master Chronometer 機芯無論精確度、精密計時性能及防磁功能均達業界最高標準。(圖片提供：Omega)

這枚全新的Seamaster 300米007潛水腕錶加入了軍錶功能，亦匯合了Daniel Craig及007電影製作人的意見。Omega在腕錶設計過程中與Daniel緊密合作，憑藉他飾演007的豐富經驗與及電影人物的獨特需要，創造出這款屬於特務占士邦的腕錶。

腕錶可選擇鈦金屬網紋鏈帶，或綴有深啡、灰、杏三色條紋的軍用尼龍錶帶(NATO Strap)，更附有獨家的啡色布質錶袋。(圖片提供：Omega)

Daniel認為一枚輕巧的腕錶對軍人出身的007尤其重要，於是他就提議加入復古元素及色調。這款直徑42mm的腕錶以2級鈦金屬鑄造，採用同樣材質的網紋鏈帶置有創新的可調校錶帶扣。鈦金屬材質輕巧堅固，是007在執行秘密任務時的完美裝備。

潛水刻度則經帶有復古效果的夜光塗層處理，再配合經黑化處理的指針及小時刻度，設計經典復古。(圖片提供：Omega)

為進一步減輕腕錶的重量，Omega選用「Tropical」啡色鋁質物料作錶面及錶圈，潛水刻度則經帶有復古效果的夜光塗層處理，再配合經黑化處理的指針及小時刻度，設計經典復古。

錶背採用Naiad Lock技術，確保鐫刻字樣排列工整。(圖片提供：Omega)

錶背刻有的一系列數字，是以真正軍錶的數字格式排列。「0552」是英國皇家海軍編號，而「923 7697」則代錶潛水錶。英文字母「A」則代錶置有螺旋錶冠的腕錶編號，而「007」當然就是占士邦的經典特務代號，最後還有「62」，代錶第一套鐵金剛電影上映的年份。

腕錶的錶背採用Naiad Lock技術，確保鐫刻字樣排列工整，內置的Omega 8806 Co-Axial Master Chronometer 機芯無論精確度、精密計時性能及防磁功能均達業界最高標準。