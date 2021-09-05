江詩丹頓全力修復歷史名作　盡展輝煌過去分享古董時計背後故事

許多知名品牌一直在努力設計、研發、製作全新的突破性作品，但高級腕錶的其中一個最大特色，是在於其擁有超越時間的美學本質，即使百年，也可以保持其價值。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）創立於1755年，在業內最出名的地方，是作為世界上歷史最悠久並且260多年以來從不間斷生產的鐘錶製造商。而他們在努力創作的同時，也一直在為過往的美好而花心機，全力修復一些具歷史價值的名作。

近年來江詩丹頓在全球專賣店上舉行透過由「Les Collectionneurs」收藏家系列中精選出的歷史時計特展活動，提供高級腕錶收藏家近距離鑑賞系列的機會，同時也讓江詩丹頓內部專家有機會分享這些古董時計珍品背後的故事源由。

以下就為大家介紹幾枚珍貴的作品：

江詩丹頓創立於1755年，是世界上歷史最悠久並且260多年以來從不間斷生產的鐘錶製造商。(圖片提供：Vacheron Constantin)

這枚酒桶形18K白金及黃金腕錶，鍍銀錶盤飾有12個阿拉伯數字黃金時標，搭配備有分鐘刻度外圈。

受裝飾藝術（Art Deco）時期的大比例設計及垂直幾何線條風格所啟發，1920年代末至1940年代的腕錶設計同時講求精準、功能性、一絲不苟和人體工學。為了突破傳統美學，以及迎合手腕的線條，正方形或長方形版本的扁平款及拱形錶殼應運而生。這些風格獨特的腕錶也展現了超凡的製錶技術，因為它們把人們備受期待的微型機芯變成現實，並解決了佩戴時計時所面對的新問題，如碰撞、運動、溫度和濕度變化等。

鍍銀錶盤飾有5個阿拉伯數字及6個凸圓形粉紅金時標，小秒針設於6時位置，配備分鐘刻度外圈。型號4334享有一項原創設計，亦即其所謂的「爪形」錶耳。這種獨特的錶耳是品牌在1940至1950年代期間的設計特色，展現了江詩丹頓的創新精神，結合了最優秀的製錶工藝與卓越設計。型號4334的錶盤亦是古典主義風格的典範，採用金質尖頭刻度及金質棒形指針。

飾以垂直緞面紋理的鍍銀錶盤，鑲嵌5個黃金羅馬數字及6個棒形黃金時標，配備軌道式黑色琺瑯分鐘刻度外圈，小秒針設於6時位置。這款型號4050腕錶完美展現了1940和1950年代的優雅精緻設計，其俐落的線條和簡潔的錶盤設計與五枚經典的黃金羅馬數字時標相得益彰。此腕錶搭載被認為是這一時期最佳設計之一的453型號機芯。

鍍銀錶盤，小秒鐘設於6時位置，錶冠位於12時位置。為紀念江詩丹頓創立150周年而推出的兩款錶款之一（當時人們認為江詩丹頓成立於1785年）。然而在幾十年後，品牌找到一封信，信中指出Jean-Marc Vacheron在他的工作室聘請了一名學徒，這使品牌的創立日期追溯到1755年。這款18K黃金時計搭載一枚11法分的Lepine式懷錶機芯：即錶冠和小秒鐘位於同一軸線上。設於12時位置的錶冠賦予此「Jubile」錶款獨特格調和美感。