世界最富有國家│瑞士鐘錶業曾被Apple Watch重挫？ 在疫市卻急升

曾淺談北歐五國中的挪威與丹麥，當地政府以長遠的政策，令國家成為最幸福國家之一，而另一邊法國讓國民能夠享受生活同時，亦令經濟持續增長。今回看看天然資源缺乏，但發展成全球最富有國家的瑞士。

在近5年的《全球最幸福國家》報告中，瑞士也在頭5位置內。（圖片來源：getty）

說起瑞士的話，在香港的中學世史書中算是比較少提到的名字，但是在港式茶記一定有瑞士雞翼，雖然與瑞士一點關係也沒有。另外深受香港小孩喜愛的「瑞士糖」，就真的與瑞士有一點點關係。長大後對鐘錶有一點點認識，也知道瑞士鐘錶業是何等輝煌。不過智能手錶的誕生，就曾重挫瑞士鐘錶業的出口，瑞士如何一步步鞏固其鐘錶地位？

當你想到瑞士，你就想到錶。當你想到錶，也想到瑞士。 瑞士鐘錶工業聯合會（FH）主席Jean-Daniel Pasche

在歷史中瑞士於歐洲屬於一個不起眼的國家，在第一、二次世界大戰，瑞士也是處於中立國的身份，最多只是讓人民以傭兵形式到各國參戰。加上地形上山多崎嶇，不利於農業發展，亦嚴重缺乏天然資源，瑞士人找到的出路，就是重點發展工業製造技術。早於18世紀，其鐘錶已經出口到亞洲與美洲，更有傳於1870年時，全世界生產的每4隻錶中就有3隻是瑞士製，可見其影響力。而在二戰時期，雖是中立國身份，但亦為世界大國如英國與美國製造軍錶，逐漸讓瑞士獨霸整個國際鐘錶業。在全球經濟動盪或有大變化時，反而成為瑞士的優勢，令各國資金流向相對穩定的瑞士。

+ 2

在70至80年代，因為日本的石英錶款作品曾重擊瑞士錶業，讓當地失去了三分之二的工作機會，超過半數公司破產。後來90年代憑SWATCH集團的改革重組，幫助瑞士取回鐘錶業的低階市場。不過說到對近年瑞士鐘錶業最大危機，說得上是蘋果推出的智能手錶Apple Watch，只用了5年的時間，於2019年時銷量就超過了所有瑞士製造商，同年瑞士鐘錶製造商出口手錶比2016年減少了近1,000萬。

+ 2

如果從數據來看，瑞士的經濟並沒有受到任何影響，2021年聯合國公佈了一份長達190頁的報告，根據國內生產總值、產出資本、自然資源、製造業技術和能力等條件，對世界各國財富進行排行，瑞士以人均財富64.8241萬美元傲居榜首。早比2019年鐘錶業下滑的前2年，2017年就為「瑞士性」（Swissness）立法生效，規定最少6成生產過程必須位於瑞士境內進行，產品不可或缺的製程元素也須於本國完成，方符合標註「瑞士製造」的最低標準。此法案一出，無疑是對中低階鐘錶業帶來打擊，因為過往單是「瑞士製造」這標籤就極具吸金能力，但將製造流程回流瑞士，變相大大增加成本，失去在中低階市場的競爭力。同時間因為「瑞士性」對的鐘錶業影響，如同「蘇格蘭威士忌法案」（Scotch Whisky Act 1988）與法國紅酒的AOC法定認證，讓產業與產地有更嚴謹保障，也令產品在國際高端市場更具認受性，確保一眾鐘錶品牌的地位，新舊作品保持同等價值。因此在疫情下，2020年瑞士鐘錶產業報告出口量雖然下降3成，但每枚手錶的平均價卻有所提升，證明在高端品牌發展依然相當穩健。