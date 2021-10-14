白陶瓷手錶掀新風潮　HUBLOT錶殼工藝精湛　CHANEL J12鏤空更高貴

陶瓷錶殼的風潮近年方興未艾，尤其有少數品牌如Hublot（宇舶）開始研發出彩色陶瓷後，讓陶瓷殼的世界從黑白升格為七彩繽紛。

然而彩色陶瓷殼雖然搶眼又新奇，但是對於市場而言它的接受度相對還是有所限制，因為色彩這種事，每個人的喜好並不相同，有的人覺得藍色好看、有的人覺得紅色好看，很難有一種彩色陶瓷殼可以贏得大多數人的歡心。

反觀被認為是傳統基本色的黑、白色陶瓷，即使有人會以不夠搶眼為由影響入手的決心，但憑心而論，黑色和白色陶瓷還是接受度最高的顏色無誤。原因不難推敲，這兩個極端的色彩算是最原始的顏色，它們幾乎不會有流不流行的問題，因為站在時尚的角度，黑與白往往是不可或缺的顏色；另外就搭配性而言，應該也找不到其他顏色能比黑色或白色好搭的了。所以就算現在高級手錶市場的彩色陶瓷殼顏色愈變愈多，但是詢問度始終居高不下的，仍是以黑色和白色為主。

幾乎有出陶瓷殼的品牌都會有黑色這種定番顏色，相對之下白陶瓷殼的選擇比較少一些，白陶瓷殼之所以吸引人的地方在於它比黑陶瓷殼顯眼，戴在手上的存在感很強烈，而綜觀錶殼材質和加工技術，黑色可以用電鍍的方式覆蓋在金屬表面，也能用燒製的方式燒出黑陶瓷，反觀白色錶殼就比較有「陶瓷專屬」的識別感了。如果你戴陶瓷錶殼的目的不是想要低調，但又還在苦思該挑哪種款式才好，以下我們針對男、女性需求分別推薦一款人氣與「買氣」都很強的熱門款，對於陶瓷錶殼喜愛有加的人士而言，它們都是大熱門選項。

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熱門白陶瓷男錶推薦——HUBLOT Big Bang Unico White Ceramic 42 mm

宇舶的Big Bang系列原本搭載的第一代Unico計時機芯錶殼達到45mm，這對亞洲人而言是比較不容易駕馭的尺寸，在大錶徑流行的時候可能大家接受度比較高，但是近年當市場喜好回歸到更適中大小的趨勢時，Big Bang Unico計時碼錶相對大型的尺寸成為它在銷售上的一種隱憂；有鑑於此，宇舶早在2018年發表了第二代的Unico機芯（HUB1280），這枚機芯比起前代的厚度減少1.3mm，使得手錶外殼得以縮小至42mm，佩戴在手上的舒適度也跟著優化。42 mm的Big Bang Unico問世後至今的款式愈來愈豐富，也因此目前宇舶自然也推出了白陶瓷錶殼的款式。在Big Bang Unico系列中，白陶瓷殼的市場人氣頗高，幾乎只要一到貨不需多久就能售出，儼然是品牌近年的長銷主力款。

早在2005年初代Big Bang系列HUBLOT就已經用上陶瓷錶圈，當時這種素材在錶界還乏人問津，只有少數品牌零星採用過，引起的迴響也不算大，這對像Big Bang這樣一個等於是從零開始的產品來說相當冒險；有意思的是勞力士也在同年首度在GMT-Master II上導入陶瓷錶圈，兩個性格截然不同的品牌卻在同一時間進行相同嘗試，說來也是英雄所見略同。這款白陶瓷BB Unico是現行的全陶瓷款式，從初代到今天的十多年間，製錶業全體在陶瓷成型加工的技術大幅進步，這是需求領導技術的結果，追本溯源這或許也要拜當初Big Bang捲起這股潮流之賜。

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錶款的錶徑一如其他搭載第二代Unico機芯的作品為42mm，適中尺寸戴在手上加上潔白的顏色很容易引起旁人關注目光。另外手錶的錶圈、時標、計分盤與小秒盤與指針等，都以金屬原色來呼應錶殼的淺色調；面盤的開面設計露出下方的Unico HUB1280機芯，佩戴者可以一窺日期盤、導柱輪等機密結構，甚至計時功能運轉時也能直接看到零件彼此之間的聯繫與動態。而且品牌特別在計時秒針的針尖與面盤外圍和計分小錶盤的刻度等細節塗上紅色，讓手錶的運動個性透過色彩的對比可以突顯出來，這也讓它擺脫白陶瓷錶殼比較容易讓人有女錶聯想的印象。

HUB1280機芯的機械結構經過宇舶重新設計，主要目標是提升組裝的便利性以及提供佩戴者更清楚易讀的閱讀感受，翻到錶背可以看到經過鍍黑處理的機芯板件，這枚機芯蘊含四項專利技術，有效提升了機芯整體素質，包括震盪秒針離合機制（Oscillating Sec-onds Clutch）與可調校的滾珠軸承計時碼錶磨擦系統等。總零件數從前一代的330枚增加到354枚，紅寶石軸承則從原本的38顆增加到43顆。由具有滾珠軸承的雙向上鍊系統取代比勒頓啄木鳥式自動上鍊系統，動力儲能依然維持72小時，實用性依舊很夠水準。

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熱門白陶瓷女錶推薦——CHANEL J12 Caliber 12.1

提到錶壇最具代表性的陶瓷殼女錶，CHANEL的J12肯定榜上有名，這款作品前兩年已邁入問世20週年的里程碑。為此品牌也特別推出新世代的J12，除了內部換上規格更優異的新機芯，錶款的外觀也在不改動招牌特徵的前提下做出多項微調，使最新一代J12看起來更精鍊細緻。設計經過重新演譯的J12，雖然款式變化差異第一眼看好像和舊款大同小異，但實際上手錶的細節調整之多，可能大大超過你的想像。

J12的外型經過長時間市場淬鍊後已經形成經典般的存在，CHANEL現任手錶設計工作室總監Arnaud Chastaingt先前決定在不改動J12經典招牌特徵之下，著手打造出手錶的新樣貌。首先在錶殼外觀部分，錶圈的外環圈齒槽從30個增加至40個、凸圓型切割陶瓷搭配金屬錶冠減少1/3厚度，視覺上看起來更俐落。而錶殼厚度其實有略微增加，但經拋光工序使其側面視覺感較顯圓潤及柔化，因此看起來不會感到錶殼變厚了。錶款的陶瓷鍊帶與先前相比，新版的鍊節變得更長，這會讓手錶的視覺感受也變得更纖薄些。翻到錶背，過往J12比較習慣應用實底蓋，這款由於搭配了規格更上層樓的機械機芯，所以改採透明底蓋露出機芯結構，讓手錶更具有賞玩價值。

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面盤方面，J12的「AUTOMATIC」及「SWISS MADE」字樣調整為CHANEL標準字型，「SWISS MADE」標誌調整至內環圈。時標改以陶瓷材質製成，使讀取時間更為清晰，同樣新增的還有內環圈的阿拉伯數字時標，使佩戴者更便於讀取時間。最後在時針、分針方面皆調整為等寬，新款的白色陶瓷殼搭載黑色指針，並於指針塗上白色夜光物料，而黑色款的指針配色正好相反，呼應黑白對比的效果，以上外觀特徵加上機芯的換血策略，剛好構成這一代J12的迷人樣貌。

現行J12重點變化源自於CHANEL新一代的Caliber 12.1自動上鍊機芯，動力儲存從舊有的42小時提升至70小時；這款也還是品牌首次讓機芯顯露、配置透明底蓋的設計，此外自動盤也採曲環狀鏤空設計，視覺效果有別於前作出現深度進化。而這次J12之所以能全面更新機芯規格，與品牌在近年收購專業的Kenissi錶廠股份有著密不可分的關係，這枚機芯除了外觀很有獨立錶廠手筆的味道，它的品質也通過了瑞士天文台認證，規格比起過往J12經典款搭載的機芯完全不遑多讓，甚至還讓人有升級的感覺。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：白陶瓷熱門款男女錶推薦 宇舶和香奈兒都是人氣品牌】